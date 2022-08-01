مرتضی ابراهیمی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جامعه ما تشنه معارف تربیتی کربلا است و در این میان ضمیر جوانان ما نیز آمادگی پذیرش این پندهای معنوی را دارد.

وی با اشاره به اینکه معارف معنوی کربلا باید جز رسالت‌های جهاد تبیین در جامعه بوده و ارائه این آموزه‌ها تنها به ایام محرم ختم نشود، تصریح کرد: امام حسین (ع) شهید راه آزادی و آزادگی بود و ما نباید واقعه عاشورا را تنها به حزن و اندوه و گریه بر سالار شهیدان خلاصه کنیم.

استاد دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه حتی گریه برای امام حسین (ع) نیز باید توأم با شعور و درک واقعی از مسائل روز عاشورا باشد، گفت: فضیلت گریه برای امام حسین (ع) از سوی ائمه مطرح شده اما این گریه اگر توأم با شعور بوده و در راستای آگاهی‌دهی به مردم به ویژه جوانان باشد، جامعه را به سمت تعالی روحی و فکری سوق می‌دهد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه اشک ریختن‌ها برای امام حسین (ع) باید همراه با تدبر باشد، افزود: باید بصیرت، عاطفه و قلب انسان با قضایای کربلا گره بخورد و وقتی عاطفه و عقل با هم گره خورد این ارادت‌ها ماندگار خواهد شد.

وی با بیان اینکه کربلا و روز عاشورا سراسر درس معرفتی و شناخت است، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) در کربلا و روز عاشورا با نیم روز جهاد معرفتی برای همیشه تاریخ درس عزتمندی را به جهانیان داد و در این جهاد ایشان نشان دادند که در برابر هیچ ظلم و ستمی نباید سر خم کرد هر چند که این جهاد به مرگ ختم شود که این مرگ عین زندگی است.

ابراهیمی شهادت را اوج تعالی انسان دانست و اضافه کرد: در فرهنگ اسلام و به ویژه تشیع ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت شهادت است و شهید کسی است که با نثار جان خود درخت اسلام را آبیاری کرده و فساد را ریشه‌کن می‌کند.

این کارشناس مسائل مذهبی اردبیل بیان کرد: همین اندیشه‌ها باید در جامعه تبیین شده و ابعاد شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا با معرفت واقعی اشاعه یابد.