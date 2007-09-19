اولین محموله گندم از بندر امام صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی ، در مراسم صدور اولین محموله گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی کشورمان گفت : با توجه به وجود منابع طبیعی خدادادی فراوان کشور ، در حوزه های کشاورزی ، نفت و گاز ، معادن و موقعیت سوق الجیشی ایران که بازارهای مصرف بزرگی را در اطراف خود جای داده، باید بیش از پیش از این نعمت ها استفاده کرده و خداوند را شاکر باشیم .

وزیر بازرگانی با بیان اینکه باید نظام وارداتی را کم کم به نظام صادراتی تبدیل کنیم ، درباره ضرورت صادرات، گفت : در نقاط مختلف کشور بنگاه ها و شرکت های مختلفی در بخش های تولیدی ، خدماتی ، فنی ، تجاری و کشاورزی توسعه یافته اند که به طور متوسط 30 تا 35 درصد از ظرفیت های تولید آنها خالی است ، که در این راستا برای پرکردن ظرفیت های تولیدی باید نگاهمان به بازارهای خارجی باشد و صادرات را به عنوان یک تکلیف دنبال کنیم .

حل مشکل اشتغال با توجه به صادرات

وی افزود : بدون توجه به صادرات امکان ندارد مشکل اشتغال کشور حل شود ، رفاه و سطح عمومی درآمدها بالا رود ، حتما باید به سمت بازارها و تقاضاهای بیرونی حرکت کرد تا بتوانیم توسعه معنی داری داشته و در همه ظرفیت های خالی ، اشتغال ایجاد کنیم .

وزیر بازرگانی تاکید کرد : مشکل بیکاری در سایه ایجاد فضای اشتغال حل می شود و فضای اشتغال در ایجاد توسعه ظرفیت های تولیدی وتوسعه ظرفیت های تولیدی در فراهم کردن بازار مصرف ، که در این راستا با توجه محدودیت بازار مصرف کشور باید در بازارهای منطقه و بازارهایی مانند : آفریقا ، آمریکای لاتین و کشورهای CIS حضور پررنگ تری پیدا کنیم .

صادرات یک میلیون تن گندم در سال جاری

همچنین در این مراسم پارسانیا معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تامین مواد غذایی کشور به خصوص گندم ناگزیر از واردات بود اظهار داشت : اکنون تقاضای کشورهای مختلف برای خرید گندم از ایران و صادرات آن توسط شرکت بازرگانی دولتی باعث افتخار است .

وی تصریح کرد : با توجه به خودکفایی گندم وتثبیت آن در سال های گذشته و در نظر گرفتن ذخیره استراتژیکی لازم برای این محصول ، دولت به وزارت بازرگانی ابلاغ کرده است ، تا یک میلیون تن گندم در سال جاری صادر کند .

پارسانیا افزود : با توجه به توانمندی‌ها و تجربیات این شرکت ، در مدت کوتاهی توانستیم ضمن مدیریت بر بازار برای تقاضای نزدیک به 500 هزار تن قرارداد ببندیم .

گام بعدی صنعتی کردن نان

وی در ادامه با اشاره به حضور بخش خصوصی در تجارت غلات و اشتغالی که در اثر صادرات گندم ایجاد می شود ، درباره اقدامات وزارت بازرگانی در این زمینه گفت : طی دو - سه سال اخیر وزارت بازرگانی توانسته امکان خرید به روز گندم را به کشور و فعالان این بخش هدیه کند در امر ذخیره سازی با حمایت دولت و بخش خصوصی گام های موثری بردارد وامروز صادرات گندم را داشته باشد . تا فردا با صنعتی کردن نان این حلقه را تکمیل کند .

در ادامه حجازی استاندار خوزستان با اشاره به استعدادهای خدادادی این استان به لحاظ منابع آب ، سطح اراضی مستعد کشاورزی گفت : در سال جاری استان خوزستان یک میلیون و 650 هزار تن گندم تولید کرده و در بخش محصولات کشاورزی ، دامی و شیلات نیز 5/11 میلیون تن تولید داشته است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سند توسعه این مقدار باید به 23 میلیون تن در سال برسد .

وی گفت : با سدهایی که در استان خوزستان ساخته می شود ظرفیت ذخیره آب استان از 17 میلیارد متر مکعب به حدود 24 متر مکعب در سال می رسد که این امر باعث بهره برداری از اراضی زیر شبکه و سدها و تحقق برنامه سند توسعه استان می شود .

حجازی افزود : با افزایش سطح زیرکشت ، افزایش راندمان و همچنین تراکم کشت ، سه برنامه ای که دولت در استان برنامه ریزی کرده ، جهش در تولید محصولات کشاورزی صورت می گیرد و تا 5 سال آتی تولید 23 میلیون تن محقق شود .

گفتنی است، وزیر بازرگانی در بازدید از کشتی حامل گندم صادراتی به کشور عمان به خبرنگاران گفت : از آرزوهای دیرینه حضرت امام خمینی (ره ) بود که نه تنها در بخش گندم خودکفا باشیم بلکه جز صادرکنندگان باشیم . امروز این امر تحقق پیدا کرده و اولین محموله صادراتی گندم از بندر امام خمینی (ره ) بارگیری می شود که امیدواریم این روال در سال های آتی ادامه پیدا کند و بتوانیم تولیدات با کیفیتی برای کشورمان و بازارهای بین المللی داشته باشیم .

وی افزود : امسال جمهوری اسلامی ایران در لیست های جهانی با ظرفیت یک میلیون تن به عنوان صادر کننده معرفی شده است ، که امیدواریم با افزایش تولید در سال های آتی نه تنها نیازی به واردات نداشته باشیم بلکه برای همیشه این سکوی صادراتی را برای خودمان حفظ کنیم .

اولین محموله صادراتی گندم 40 هزار تن

پس از ابلاغ دولت مبنی بر صدور گندم مازاد برنیاز کشور ، اولین محموله صادراتی گندم به میزان 40 هزار تن به کشور عمان صادر شد و کل خرید گندم صادراتی از سوی کشور عمان 160 هزار تن است که در چهار مرحله به این کشور صادر می شود. در این مراسم امام جمعه بندر امام خمینی (ره ) و نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی کردند .