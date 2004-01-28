افتخارات جديد براي تيم ملي فوتسال ايران رقم خورد

به گزارش خبرنگار"مهر" نتايج نظرسنجي سايت فوتسال پلانت Futsal Planet در مورد بهترين هاي فوتسال جهان انتشار يافت. براساس اين نظر سنجي تيم ملي فوتسال ايتاليا بعنوان بهترين تيم فوتسال جهان انتخاب شد. دراين رده بندي تيم ملي فوتسال كشورمان دررده ششم برترين تيم هاي فوتسال جهان قرارگرفت.

وحيد شمسايي وعليرضا حيدريان دوبازيكن لژيونرتيم ملي فوتسال ايران ازميان 80 بازيكن به ترتيب مقامهاي نهم و بيست ودوم را به خود اختصاص دادند. درانتخاب بهترين مربي فوتسال جهان، محمد حسن انصاريفرد سرمربي تيم ملي فوتسال ايران دررده چهاردهم قرارگرفت وخاوير لوزانو ازاسپانيا رتبة اول رابه خود اختصاص داد. ضمن اينكه رضا ناصري دروازه بان تيم ملي فوتسال كشورمان نيزازميان 44 دروازبان رتبة سيزدهم را به خود اختصاص داد. دراين نظر سنجي لوئيس آمادوازاسپانيا بعنوان بهترين دروازبان وفوگليا ازايتاليا نيزعنوان بهترين بازيكن فوتسال را به خود اختصاص دادند.