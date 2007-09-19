توصیه های ایمنی پلیس راهنمایی و رانندگی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و افزایش سفرهای درون شهری، نکات ایمنی را به جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک ، کاهش معضلات ترافیکی و آمار تصادفات ، بالا بردن ضریب ایمنی سفرها و آموزش خانواده ها توصیه کرد.

1-رانندگان باید هنگام عبور از کنار سرویس مدارس از سرعت خود بکاهید و احتیاط کنید، چرا که هر لحظه ممکن است کودکی از پشت خودرو به خیابان بدود.

2- والدین باید همزمان با بازگشایی مدارس، فرهنگ صحیح عبور و مرور را به فرزندان خود بیاموزید.

3- دانش آموزان کم تجربه در درک مفاهیم چراغ راهنمایی دچار اشتباه می شوند ، بیائید بیشتر مواظب آنها باشیم.

4- اشتیاق دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه بیشتر از آن است که بتواند به خطرات احتمالی فکر کنند، هنگام رانندگی مواظف آنها باشید.

5- با رعایت سرعت مجاز در کوچه ها و خیابان ها، سلامتی خود را به کودکان هدیه کنید.

6- رانندگان باید توجه داشته باشند که زمانی که کودکان خودرویی را می بینند ، تصور می کنند راننده خودرو نیز آنها را دیده است همچنین کودکان دبستانی نمی توانند فاصله خود و ماشین های در حال حرکت را تخمین بزنند.

7- آموزش نحوه صحیح عبور از خیابان و مفاهیم چراغ راهنمایی عابر پیاده ضامن سلامتی فرزندتان است.

8- به فرزندانتان بیاموزید برای عبور از خیابان های اصلی از خط کشی عابر پیاده و یا پل های هوایی استفاده نمایند.

9- با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، احترام به قانون را به فرزندانمان بیاموزیم

10- آگاهی فرزندانمان از مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام به قانون، موجب نظم اجتماعی و تضمین کننده آنهاست.

11- با تجاوز به حریم خط کشی عابر پیاده ، دانش آموزان را در معرض خطر قرار ندهید.

12- رانندگان باید توجه داشته باشند که کودکان در تشخیص خودروهای در حال حرکت و یا ایستاده در خیابان مشکل دارند و همچنین تصور می کنند سرعت خودروهای بزرگتر بیشتر از خودروهای کوچکتر است.