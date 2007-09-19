  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

نگهداری سه جلد قرآن خطی نفیس در گنجینه میاندوآب

ارومیه - خبرگزاری مهر: در بخش اسلامی گنجینه میاندوآب سه جلد قرآن خطی نفیس مربوط به دوره قاجاریه نگهداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میاندوآب ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود:  در این قرآن ها آیات کلام وحی با خطوط نسخ، نگارش و با تذهیب به شکل زیبایی تزئین شده اند.

راضیه میرزایی اظهار داشت: دو جلد کتاب خطی دیگر که صحیفه سجادیه است نیز در این بخش نگهداری می شود.

علاوه بر کتب خطی در گنجینه میاندوآب انواع سکه های مربوط به دوره های اشکانی تا قاجاریه نگهداری می شود که برخی از این سکه ها به آیاتی از کلام وحی و نام مبارک پیامبر اسلام و ائمه اطهار زینت یافته اند.

گنجینه میاندوآب به عنوان یکی از قدیمی ترین گنجینه های آذربایجان غربی، اشیای مختلفی از هزاره ششم قبل از میلاد تا دوره قاجاریه را در خود جای داده است.

