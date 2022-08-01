به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در سومین شب از ماه محرم و به مناسبت سالروز تأسیس سازمان انتقال خون مراسم تعزیه خوانی در انتقال خون گیلان برگزار شد.

در این مراسم گروه تعزیه «حضرت علی اکبر امام حسین (ع)» بخشی از وقایع کربلا را بازسازی و شبیه خوانی کرده و حال و هوایی عاشورایی به انتقال خون دادند.

همچنین گروه «راویان اهدای خون» نیز با قرائت گوشه‌هایی از پرده نهضت عاشورا ندای لبیک یا امام حسین (ع) کارکنان و اهداکنندگان خون را در محوطه انتقال خون گیلان طنین انداز کردند.

گفتنی است، در شب‌های سوگواری شهادت امام حسین و یازان باوفایش در شب‌های محرم مراسم تعزیه و شبیه خوانی وقایعی همچون «وهب نصرانی»، «طفلان زینب (س)»، «حضرت مسلم (ع)»، «دو طفلان مسلم (ع)»، «حر ریاحی»، «حضرت علی اکبر (ع)»، «حضرت قاسم (ع)»، «حضرت ابوالفضل (ع)»، «شهادت امام حسین (ع)» و «بازار شام» در سراسر کشور توسط هنرمندان نمایش‌های مذهبی برگزار می‌شود.