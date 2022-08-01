اقامه عزای حسین (ع) در دلفان/ نوای «چمری» در شهر پیچید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها شهرستان دلفان به ویژه شهر نورآباد با سیاهپوش کردن و بر افراشته شدن بیرق‌های عزا در هیئت‌های مذهبی و برگزاری مراسم‌های سینه زنی و زنجیر زنی در غم شهادت سرور آزادگان جهان و یاران با وفایش، حال و هوای حسینی (ع) به خود گرفته است.

اقامه عزای حسین (ع) در دلفان

نکته قابل توجه در برگزاری مراسم‌های عزاداری محرم در این شهرستان، حضور چشم گیر جوانان و نوجوانان است که مشاهده می‌شود با چه شور و شعوری در این مراسم‌ها شرکت می‌کنند و در کنار عزاداری بزرگان، به توزیع چای، شربت، شیر و دیگر نذورات می‌پردازند.

در حال حاضر ۲۶۰ هیئت مذهبی در قالب هیئت‌های زنجیر زنی و سینه زنی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان فعال هستند و به اقامه عزای حسینی (ع) می‌پردازند.

نوای «چمری» در شهر پیچید

تاریخچه تشکیل هیئت‌های مذهبی در شهرستان دلفان به دهه ۳۰ هجری شمسی می‌رسد، آئین‌های سنتی که در این شهرستان در دهه اول محرم انجام می‌شود شامل سینه زنی و زنجیر زنی با آداب و رسوم خاص خود، نوای «چمری» در بعضی از هیئت‌های عزاداری، اجرای برنامه‌های تغزیه خیابانی و توزیع نذورات در بین مردم در طول دهه اول محرم است.

برپایی عَلم‌های دست ساز مادران این شهرستان که با پارچه‌های رنگارنگ تزئین شده و به یاد علمدار کربلا در هیئت‌ها برافراشته می‌شود از دیگر آداب و سنت‌های ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان است.

برپای مجالس روضه‌های خانگی توسط بانوان شهرستان، برگزاری آئین شیرخوارگان حسینی (ع)، اجرای برنامه‌های «کاروان اسرا»، توزیع گِل آئین «گل مالی» در بین عزاداران در روز عاشورا، تعزیه خوانی در روز عاشورا از دیگر آئین‌ها و مراسم‌های ایام محرم در شهرستان دلفان است.

برگزاری آئین «چاوشی خوانی»

حجت الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد شئون ساماندهی عملیات محرم را ایجاد کرده‌ایم و مأموریت‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف در این راستا مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند عنوان کرد: امیدواریم امسال برنامه‌های ایام محرم و صفر را به نحو مطلوبی برگزار کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری حدود ۵۰ کلان برنامه در سطح استان لرستان در این ایام بیان داشت: در قالب هر کدام از این کلان برنامه‌ها نیز برنامه‌های دیگری پیش بینی شده است.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به استقبال از ماه محرم و برگزاری برنامه‌های چاوش خوانی و پیشواز محرم از سوی هیئت‌های مذهبی استان بیان داشت: داربست‌ها و خیمه‌ها در سطح شهرها در حال برپایی است.

از آئین شیرخوارگان حسینی تا مراسم «احلی من العسل»

وی با اشاره به برگزاری چند مراسم محوری و ویژه در ایام محرم در لرستان گفت: یکی از این برنامه‌ها مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) است که در اولین جمعه از دهه اول محرم در استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: این مراسم در همه شهرستان‌های لرستان و با محوریت مرکز استان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به برگزاری برنامه «احلی من العسل» در استان تصریح کرد: این برنامه مختص به دانش آموزان پسر است که در دهه اول محرم برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین در دهه اول محرم یک برنامه دیگر را ویژه دانش آموزان دختر خواهیم داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری یک برنامه خاص و ویژه برای بانوان در استان عنوان کرد: بقیه مراسمات تاسوعا و عاشورا نیز به سبک سنتی بر جای خودشان است و برگزار خواهند شد.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه همه این برنامه‌ها مطابق با پروتکل‌های بهداشتی در استان برگزار خواهند شد تصریح کرد: این پروتکل‌ها از جانب ستاد کرونا اعلام خواهند شد، همه برنامه‌های محرم و صفر طبق این پروتکل‌های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در زمان تقریبی دو ساعت برگزار خواهند شد.

تأمین گِل آئین «گِل مالی» روز عاشورا

حجت الاسلام روح الدین دریکوند رئیس شورای هیئت‌های مذهبی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعار استانی برنامه‌های ایام محرم در لرستان «عهد می بندم که در بند تو باشم» است، این شعار هم خطاب به امام زمان (عج) و هم خطاب به امام حسین (ع) است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت فضاسازی شهری از سوی شهرداری همزمان با ایام محرم تاکید کرد و گفت: همچنین تأمین خاک گِل روز عاشورا باید در موعد مقرر از سوی شهرداری مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی لرستان با تاکید بر اینکه این خاک گِل روز عاشورا در اختیار هیئت‌های مذهبی و عزاداری قرار داده شود گفت: مدت زیادی است که متأسفانه روضه‌های سنتی مورد بی توجهی قرار گرفته و بیشتر به سمت مداحی و شعرخوانی رفته‌ایم، که این امر باید در ایام محرم امسال مورد توجه قرار بگیرد.

حجت الاسلام دریکوند همچنین بر لزوم تأمین امنیت جایگاه‌های عزاداری از سوی نیروی انتظامی تاکید کرد و افزود: همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز هیئت‌های عزاداری شامل برنج، گوشت، شکر و… با قیمت مصوب تأمین شود.