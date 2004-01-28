به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فاينشال تايمزدرشماره امروز چهارشنبه خود نوشت: ديك چني معاون رئيس جمهورآمريكا

در جمع خبرنگاران اروپايي در رم ، ضمن دفاع ازتصميم آمريكا براي حمله نظامي عليه عراق در نخستين واكنش به استعفاي ديويد كي رئيس گروه بازرسان آمريكايي سلاح كشتار جمعي درعراق گفت: همچنان اجراي اقدامات زيادي درعراق باقي مانده تا بفهيم كه درآن جا چه بوده است .

وي ادامه داد: براي اعلام حكم نهايي دراين مساله پيش از پايان كار بازرسان آمريكا درعراق آماده نيستيم.

اين روزنامه همچنين مي نويسد ديك چني پيش از آغاز جنگ، بر اين مساله كه رژيم سابق عراق سلاح كشتار جمعي در اختيار دارد، پافشاري زيادي مي كرد.



