بهنام محمودي بازيكن صاحبنام تيم پگاه دراين باره به خبرنگار " مهر" مي گويد: هردوتيم پرمهره هستند، اما هرتيمي كه كمتر اشتباه كند، برنده خواهد شد.

تيم پيكان محمد سليماني را بدليل مصدوميت به همراه نخواهد داشت وما هم به احتمال زياد ازوجود عباس قاسميان كه آسيب ديده است بي بهره خواهيم بود.

وي گفت: دراين مسابقه ما ازامتياز تماشاگربرخوردار هستيم كه همين امرمي تواند وزنه روحي تيم ما را بالا ببريم.

محمودي افزود: پيكان وصنام هردو24 امتيازي هستند و35 "ست" برده دارند ومسابقه امروزبراي هردوتيم بسيارتعيين كننده خواهد بود. وي ازماكسيم ميليان بازيكن اوكرايني پيكان بعنوان بازيكني اثرگذار نام برد.