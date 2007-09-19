اروپا از برخورد کلیشه ای با خاورمیانه پرهیز کند / نادیده انگاشتن ایران به اعتبار و مصالح اروپا لطمه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید دو طرف به بررسی تحولات عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان و همچنین در مورد برنامه هسته ای ایران نیز به تبادل نظر پرداختند.

مشاور بین‌المللی و امنیتی صدراعظم المان در این نشست با بیان دیدگاه‌های صدراعظم آلمان برای حمایت از محمود عباس، رییس حکومت خودگردان فلسطین و ایهود المرت، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد. همچنین بر لزوم بازگشت وزرای حزب الله به دولت سنیوره تاکید کرد.

هیوسگن در ادامه این دیدار به علاقه دولت آلمان برای بازگرداندن صلح و ثبات به عراق و افغانستان و لزوم یافتن راه حس سیاسی برای پرونده هسته‌یی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد و اضافه نمود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه می‌تواند نقش سازنده و مثبتی در همه این تحولات در خاورمیانه ایفا نماید.

دکتر روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نیز در این ملاقات بر لزوم واقع بینی و پرهیز از برخورد و مواضع کلیشه‌ای توسط اروپا در قبال تحولات منطقه پر تلاطم خاورمیانه تاکید نمود.

وی افزود: چنانچه ما در محاسبات سیاسی خود از عوامل تاثیرگذار اصلی غافل باشیم یقینا محاسبات ما دچار اشتباه خواهد شد. غفلت از عوامل تاثیرگذار می‌تواند عامدانه یا از روی جهل باشد و نتیجه آن یکی است. غلفلت از عامل تاثیرگذار حماس در جریان مساله فلسطین یا غفلت از عامل تاثیرگذار حزب الله در لبنان فقط به این دلیل که اروپا آنها را نمی‌پسندند چندان خردمندانه نیست و اروپا را با اشتباه محاسبه و از دست دادن نفوذ سیاسی در دنیا و منطقه مواجه می‌سازد.

وی افزود: چه آمریکا بخواهد و چه نخواهد، جمهوری اسلامی ایران عامل تاثیرگذاری در منطقه است و فراموش کردن یا سعی در نادیده گرفتن نقش و تاثیرگذاری ایران، هم به اعتبار و سوابق اروپا لطمه وارد می کند و هم مصالح بلند مدت اروپا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز تاکید کرد : 1+5 باید هدف خود در این پرونده را مشخص نماید. اگر هدف 1+5 محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از حق لاینفک خود برای غنی سازی و تولید سوخت است، چنین هدفی غیر معمول و خلاف قانون است و یقینا به هدف خود نخواهد رسید، ولی اگر هدف 1+5 اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته‌یی ایران است آنطور که بعضا ادعا می‌شود حتما چنین هدفی قابل حصول است و جمهوری اسلامی ایران کماکان آماده همکاری است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در این دیدار یادآور شد: واقع بینانه نیست اینطور القا شود که یافتن راه حل برای برنامه هسته‌ای ایران فقط از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت متصور است. باید واقعیت های موجود در برنامه هسته‌ای ایران را لحاظ نمود، هدف قانونی و قابل قبولی تعیین و از طریق مذاکره سالم در جهت دسترسی به آن اقدام کرد.

دکتر روحانی دیروز به آلمان سفر کرده بود و پس از دیدار با وزیر خارجه این کشور امشب وارد تهران خواهد شد.

