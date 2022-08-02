به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح سه‌شنبه در نشست کمیته توانمندسازی معلولان استان بوشهر اظهار داشت: با برگزاری ۱۰۳ دوره آموزشی در سال جاری ۸۱۰ مددجوی بهزیستی استان در ۷۲ حرفه مهارتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با تاکید به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی، افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کلید توانمندسازی و توانبخشی شغلی و حرفه‌ای معلولین است.

وی با اشاره به امکانات و تجهیزات آموزشی فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، اضافه کرد: اعتقاد این سازمان بر این است که افراد دارای معلولیت از هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخوردارند و فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار این عزیزان، نقش به سزایی در اشتغال آنان ایفا می‌کند.

دراهکی با اشاره به مهارت آموزی ۷۶ معلول در شش حرفه مختلف در سال جاری گفت: معلولین به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای، مددجویی و عدم تأمین منابع مالی برای امرار معاش و گذران زندگی خود و خانواده بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان آموزش‌هایی که ابعاد کاربردی و مهارتی آنها نسبت به ابعاد نظری از اهمیت بیشتری برخوردار است یکی از پربازده‌ترین سرمایه گذاری‌های جوامع برای توسعه فردی و اجتماعی معلولان تلقی می‌شود.

دراهکی گسترش نهضت مهارت آموزی را اقدامی ملی در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی و مهارت‌افزایی کارجویان و شاغلان دانست و آمادگی این سازمان در جهت راه اندازی مراکز مهارتی ویژه معلولان را اعلام کرد.