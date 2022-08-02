آغاز رقابت والیبالیست های قمی در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

محمد مهدی حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور از روز یکشنبه ۹ مرداد به مدت ۵ روز در استان کردستان آغاز شده و تیم قم نیز در این مسابقات شرکت کرده است.

رئیس هیئت والیبال استان قم با اشاره به این که مسابقات در شهر سنندج مرکز استان کردستان برگزار می‌شود گفت: در این دوره از رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان کشور ۸ تیم حضور دارند.

وی تیم‌های اردبیل، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، قم و قزوین را ۸ تیم حاضر در مسابقات ذکر کرد.

وی ابراز داشت: تیم‌ها در حالی در سالن آزادی شهر سنندج به مصاف هم می‌روند که قرعه کشی مسابقات صبح دیروز برگزار شد.

رئیس هیئت والیبال استان قم افزود: پس از قرعه کشی، تیم‌ها در دو گروه الف و ب تقسیم شدند تا در مرحله مقدماتی رقابت‌های خود را برگزار کنند.

وی گفت: در گروه الف این رقابت‌ها تیم‌های ارومیه، قزوین، تبریز و کردستان جای گرفته اند و تیم‌های ایلام، قم، گیلان و اردبیل در گروه ب با یکدیگر هم گروه هستند.

حلوایی یادآور شد: این مسابقات عصر روز ۱۴ مردادماه با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان خواهد داد.