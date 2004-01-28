بنابر اعلام مركز اطلاع رساني ناجا:
بيش از 11 هزار پاكت سيگار قاچاق در كشور كشف شد
بنابر اعلام مركز اطلاع رساني ناجا ماموران مبارزه با قاچاق كالاي كشور موفق به كشف بيش از 11هزار و 800 پاكت سيگار قاچاق در كشور شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر، همچنين مامورين مركز مبارزه با قاچاق كالا موفق به كشف بيش از 21 هزار متر پارچه قاچاق ، 131 دستگاه انواع لوازم صوتي وتصويري ، يك هزار و561 دستگاه لوازم خانگي ، 5 هزار و60 قلم لوازم آرايشي وبهداشتي ، 4 هزار 89 توپ البسه ويك هزار و477 مورد اقلام منكراتي در كشور شدند.
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