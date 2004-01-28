بيش از 11 هزار پاكت سيگار قاچاق در كشور كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، همچنين مامورين مركز مبارزه با قاچاق كالا موفق به كشف بيش از 21 هزار متر پارچه قاچاق ، 131 دستگاه انواع لوازم صوتي وتصويري ، يك هزار و561 دستگاه لوازم خانگي ، 5 هزار و60 قلم لوازم آرايشي وبهداشتي ، 4 هزار 89 توپ البسه ويك هزار و477 مورد اقلام منكراتي در كشور شدند.

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