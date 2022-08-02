به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حاجی ولی زاده اظهار داشت: در حال تدوین برنامه و بسته تشخیص و خدمات برای کمردرد هستیم تا با رویکردهای آموزشی و مداخلاتی ضمن ارتقای تحرک بدنی برنامه ریزی شده و استاندارد به ارجاع افرادی که کمر دردشان موجب آسیب به ستون مهرها شده است، بپردازیم.

وی افزود: با توجه به افزایش بیماری‌های عضلانی، اسکلتی در کشور و بار زیادی که این بیماری‌ها به نظام سلامت تحمیل می‌کند و جمعیت کشور که رو به سالمندی می‌رود، چهار بیماری پوکی استخوان، کمر درد و گردن درد، التهابات مفصلی و بیماری تقریباً جدید سارکوپنی که موجب ضعف و تحلیل عضلانی افراد سالمند می‌شود را مورد هدف قرار داده ایم.

حاجی ولی زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته موفق شده‌ایم طول عمر افراد را افزایش دهیم و اکنون افراد بیشتری از جمعیت کشور دوران سالخوردگی را تجربه می‌کنند ولی هدف بهداشت فقط افزایش طول عمر نیست، بلکه هدف اصلی زندگی با کیفیت و توأم با سلامتی است، بیان کرد: طی سال‌های گذشته به ویژه در سه سال اخیر برای پوکی استخوان اقدامات زیادی انجام شده و برنامه‌ها با سرعت خوبی پیش می‌رود. شیوع و عوامل خطر پوکی استخوان را در کل کشور با استفاده از پیمایش کشوری رصد کرده‌ایم که نتایجش امسال منتشر می‌شود. این اولین آمار اصلی از وضعیت پوکی استخوان در ایران به صورت کلی خواهد بود.

رئیس اداره عضلانی، اسکلتی وزارت بهداشت گفت: سالانه کمپین روز جهانی پوکی استخوان را برگزار می‌کنیم و آگاهی تعداد زیادی از افراد را نسبت به این بیماری افزایش می‌دهیم. همچنین خانم‌ها و آقایان بالاتر از ۵۰ سال در مراکز بهداشتی با استفاده از مطالب آموزشی کاملاً تدوین شده و استاندارد آموزش می‌بینند. در این کمپین‌ها تاکنون ۱۶ درصد خانم‌های بالای ۵۰ سال جامعه را نسبت به بیماری‌های عضلانی، اسکلتی آموزش داده‌ایم. همچنین نشست‌های خبری سراسری در کل کشور برگزار می‌شود و پیام‌ها و توصیه‌های بهداشتی لازم را با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به مردم می‌رسانیم.

حاجی ولی زاده خاطرنشان کرد: شیوع بیماری پوکی استخوان در حدود ۵۰ درصد خانم‌های بالای ۵۰ سال و ۴۰ درصد آقایان بالای ۵۰ سال در جامعه عارضه شکستگی در آنها که خطرات بسیاری ایجاد می‌کند بسیار مهم و مورد توجه ما است. متأسفانه در این زمینه تشخیص به هنگام در مراکز دولتی و خصوصی وجود ندارد. از هر سه زن یک زن و از هر ۵ مرد یک مرد شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه ۲۰ درصد افرادی که دچار شکستگی لگن می‌شوند فوت می‌کنند و اگر زنده بمانند دچار محدودیت‌های حرکتی و معلولیت می‌شوند و به عصا احتیاج پیدا می‌کنند یا دچار تغییر شکل و انحراف در ستون فقرات می‌شوند. این افراد خیلی وابسته به افراد دیگر برای کارهای شخصی شأن شده و کیفیت زندگی شأن تا حدود زیادی افت می‌کند.

رئیس اداره عضلانی اسکلتی وزارت بهداشت بیماری‌های عضلانی، اسکلتی را بیماری خاموش دانست و تصریح کرد: باید تلاش کنیم افراد دچار شکستگی نشوند. اگر کسی دچار پوکی استخوان شود متأسفانه رها می‌شود و تحت درمان قرار نمی‌گیرد. باید این افراد را هم شناسایی و هم درمان کنیم.

حاجی ولی زاده افزود: مأموریت اداره ما استفاده از راهکارهای مختلف برای شناسایی زودهنگام افرادی است که در معرض پوکی استخوان یا خطر شکستگی هستند و همچنین درمان و مراقبت از افرادی که پوکی استخوان دارند. درمان این افراد باید سه تا پنج سال ادامه یابد تا عارضه‌ای در آنها رخ ندهد. باید آگاهی عمومی را باید بالا ببریم تا ریسک فاکتورهای این بیماری‌ها مانند مصرف سیگار و الکل کاهش یابد. این افراد باید فعالیت بدنی کافی و زندگی متناسب با سلامت استخوان‌ها و عضلات و مفاصل داشته باشند و اگر علامتی پیدا کردند برای پیگیری بیماری باید به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی در شبکه نیز گفت: غربالگری در شبکه بهداشتی در دست اقدام است و چهار دانشگاه علوم پزشکی همدان، اراک، قزوین و کاشان پایلوت برنامه تشخیص زودهنگام بیماران پوکی استخوان و در معرض خطر و پیشگیری از شکستگی هستند. همچنین هر ماه ۳۰۰ نفر از پزشکان شبکه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت که حدود ۱۰ هزار نفر هستند در یک دوره مجازی ۲۰ ساعته کاملاً تخصصی در جهت درمان استاندارد بیماری آموزش می‌بینند.

وی ادامه داد: برنامه پایلوت تا استخراج نتایج نهایی باید پنج سال ادامه یابد. امسال سال دوم برنامه است و در مرحله اول آن زیرساخت‌ها آماده شد. البته پنج سال منتظر نمی‌مانیم و به محض اینکه از مشکلات اولیه و تست کردن فرآیندها رد شدیم، با هماهنگی شبکه برنامه را اجرا خواهیم کرد. در حال حاضر در مرحله امکان سنجی هستیم، سپس اجرای برنامه به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تسری می‌یابد.