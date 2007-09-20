دکتر محمد علی آذرشب در گفتگو با مهر: غرب هیچ اقدامی برای گفتگو نداشته است

دکتر محمد علی آذرشب، استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی اهل بیت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در واقع امروز تشنجی که در صحنه بین المللی ایجاد شده قدرت نمایی آمریکا در صحنه جهانی به ویژه در منطقه جهان اسلام است، اظهارداشت: دعوت برای گفتگو دعوتی است سازنده و مفید که جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه های مذهبی، دینی، فرقه ای و ادیان به آن دعوت کرده است حتی در مسئله پرونده هسته ای.

وی با اشاره به اینکه مسئله گفتگو چیزی است که از اسلام سرچشمه می گیرد و جمهوری اسلامی ایران داعیه دار آن است، گفت: مسئله اصلی گفتگو است که در صحنه بین المللی به عنوان گفتمان بین المللی مقابل تنشهای قدرتمندان جهان مطرح شده است .

دکتر محمد علی آذرشب با بیان اینکه تمدنها به خودی خود که گفتگو نمی کنند، بلکه افرادی که وابسته به آن تمدنها هستند گفتگو می کنند، تصریح کرد: به نظر می رسد امروز دو جریان در جهان وجود دارد که جریان مادی گرایی و الهی و دینی است که باید با هم گفتگو کنند. اما این گفتگو شرط دارد که طرفین باید همدیگر را قبول داشته باشند .

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نماینده جریا الهی در جهان و پرچمدار گفتگوی الهی ایران است، یاد آور شد: مادیون این گفتگو را قبول ندارند، آنها معمولا با افراد مقتدر آماده گفتگو هستند. ثابت شده است که در قضیه گفتگو ما دیگران را قبول داریم، چرا که دین اسلام ایجاب می کند، اما آنها ما را قبول ندارند، چون احساس می کنند ما در موضع ضعف هستیم و به آنها نیاز داریم و از نظر آنها گفتگو با ضعیف معنا ندارد و باید قدرت و زور اعمال شود. در نتیجه برای اینکه ما داعیه دار گفتگو باشیم، باید خود را از هر لحاظ تقویت کنیم تا به اقتدار برسیم .

وی افزود: اگر چه ما با فرانسویها بارها همایشهای گفتگوی تمدنها و فرهنگها را برگزار کردیم و با روشنفکران و متفکران فرانسوی دیدار داشته ایم، اما موضع رسمی آنها این است که تا ما به قدرت نرسیم ما را قبول نخواهند داشت .

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب با تأکید بر اینکه سمینارهای مختلفی در زمینه گفتگوی تمدنها برگزار شده است که یکی قبل از سال 2001 با عنوان اینکه "چگونه از سال گفتگوی تمدنها استقبال کنیم ؟" و دیگری بعد از سال 2001 " چگونه گفتگوی تمدنها را نهادینه کنیم؟" در سوریه بود، اظهار داشت: آنچه که در این همایشها مطرح شد، تئوری و آرمان جهان اسلام بود تا برای صلح، آشتی، برادری و تشنج زدایی فضایی ایجاد کند .