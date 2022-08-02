خسارت ۲۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریالی سیل در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی اظهار داشت: سیل اخیر سیستان و بلوچستان ناشی از بارندگی‌های سامانه مونسون، بر اساس برآوردهای اولیه، ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به زیرساخت‌های راه شمال و جنوب، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به شهرداری‌ها، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به منابع طبیعی، ۲۵ میلیارد ریال به زیرساخت‌های برق، ۸۰۰ میلیارد ریال آب و ۸۵۰ میلیارد ریال به سایر بخش‌ها خسارت زده است.

وی با تاکید بر اینکه این مقدار خسارت بر اساس گزارش‌های اولیه است، افزود: قطعاً امکان افزایش این آمار و ارقام نیز وجود دارد.

مدیر کل بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به زودی میزان دقیق برآورد خسارات‌های سیل اخیر از طریق صدا و سیما و رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم مردم می‌رسد.