حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص رشته پزشکی به دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار کرد: اضافه شدن رشته پزشکی و ارتقای دانشکده به دانشگاه مطالبه جدی مردم ساوه در حوزه سلامت است.

وی به عدم تمایل بسیاری از پزشکان تمایلی به ارائه خدمات در ساوه گفت: با افزودن رشته پزشکی به دانشکده علوم پزشکی ساوه و پذیرش دانشجویان بومی بستر جذب پزشکان نیز فراهم می‌شود.

حجت الاسلام سبزی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و با موافقت وزارت بهداشت، رشته پزشکی به دانشکده علوم پزشکی ساوه اختصاص یافت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: با توجه به نیازهای ساوه و زرندیه به پزشک متخصص و فوق تخصص در بخش‌های مختلف، با اختصاص رشته پزشکی این مهم برطرف می‌شود.

حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه شهرستان شهرستان ساوه ظرفیت تربیت پزشکان متخصص را دارد، گفت: تربیت نیروهای متخصص پزشکی و افزایش ظرفیت‌های درمانی در سایه ایجاد رشته‌های پزشکی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه با این امتیاز پزشکان متخصص و فوق تخصص سالیانه موظف به حضور در بیمارستان‌های ساوه خواهند بود، گفت: فرصت خوبی فراهم شده تا با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان‌های ساوه بتوانیم پزشکان بومی را برای این منطقه تربیت کنیم.