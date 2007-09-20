مواضع فرانسه تعجب برانگیز است / کوشنر دنباله رو بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل گفتگوی دکترعلی آهنی با شبکه خبری فرانس 24 فرانسه به این شرح است .

* آیا شما این سخنان برنار کوشنر را جدی می گیرید؟

- دکترعلی آهنی : در ابتدا، ما از شنیدن این طرز بیان نظامی تعجب کردیم. در ایران و نیز در تمام دنیا، از این سخنان این طور برداشت شد که دیپلماسی فرانسه، خط آمریکا را ادامه خواهد داد. این تاسف بار است، زیرا فرانسه همواره در ایران و در دنیا، به بالندگی اش به استقلال سیاسی خود شناخته شده است، بنابراین این سخنان کاملا غیر منتظره بود.

* آیا شما این اظهارات را جدی می گیرید؟

ـ نه برای اینکه این طور نیست و این تهدید بی معناست. اساس این اظهارات بر ماهیت فعالیتهای هسته ای ایران بوده است. آنچه که مسلم است این است که فعالیتهای هسته ای ما کاملا صلح آمیز و غیر نظامی است و تحت کنترل دقیق و مستمر آژانس قرار دارد، بنابراین نگرانی برخی از کشورها مبنی بر احتمال انحراف این فعالیتها به سوی مقاصد نظامی، نگرانی بی معنا و بی جایی است .



* شما می گویید که برنامه هسته ای ایران، یک برنامه صرفا غیر نظامی است،ولی چرا تمام تاسیسات خود را باز نمی کنید و به آژانس این امکان را نمی دهید که به تمام تاسیسات شما دسترسی داشته باشد؟ آیا به این خاطر است که چیزهایی برای مخفی کردن وجود دارد؟

ـ نه اصلاً این طور نیست. شما کاملاًٌ در جریان گزارش آقای البرادعی هستید. خوشبختانه ما با آژانس در مسیر خوبی قرار داریم تا مسائلی را که هنوز باقی مانده،حل کنیم و آقای البرادعی از این موضوع رضایت دارد . در این مرحله که ما با آژانس به خوبی جلو می رویم شنیدن این سخنان جنگ طلبانه از سوی آقای کوشنر تعجب آور بود،زیرا شما خوب می دانید که هدف قطعنامه های شورای امنیت درباره فعالیتهای هسته ای ایران این است که تضمینهایی داده شود مبنی بر اینکه فعالیتهای هسته ای ایران غیر نظامی است و غیر نظامی باقی خواهد ماند و برای تحقق این هدف آنها برخی اقدامات مثل تعلیق غنی سازی اورانیوم را در نظر گرفته اند. اگر بتوانیم با آژانس این مسئله را حل کنیم و بتوانیم فرمولهای تضمینی را آماده کنیم؛ مبنی بر اینکه فعالیتهای ایران در مسیر درست و کاملاً غیرنظامی است، بنابر این این نوع تهدیدها معنایی نخواهد داشت.

* تحلیلگر سیاسی شبکه فرانس 24: آیا شما اینطور احساس نمی کنید که فرانسه و غرب، با متوسل شدن به چنین سخنانی تلاش می کنند در داخل نظام ایران تضادهایی به وجود آورند. بدین معنا که در حال حاضر، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور است، ولی اگر روزی او رئیس جمهور نباشد، و افراد دیگری مثل آقای خاتمی رئیس جمهور شوند، شاید بتوان مسئله را حل کرد، آیا شما فکر نمی کنید که غرب می خواهد این کار را انجام دهد؟

ـ من اینطور فکر نمی کنم برای اینکه درباره برنامه هسته ای در ایران همسویی و توافق وجود دارد. تصمیم درباره این برنامه اصلاً جدید نیست و آغاز آن حتی به دوران رژیم سابق(رژیم منفور پهلوی) برمی گردد. این برنامه ادامه یافت و حتی پیش از رسیدن آقای احمدی نژاد به قدرت، این برنامه ادامه داشته است .

* ولی نه به شکل تهدید کننده ای که امروز وجود دارد.

ـ نه، تهدید کننده نیست، متأسفانه اصل موضوع توسط برخی رسانه ها و اقدامات سیاسی دستکاری شده است. آژانس حضور دارد، دوربینهای آژانس وجود دارد. بازرسان هم حضور دارند.

* ولی همه جا این طورنیست. مثلاً در بوشهر؟

ـ در بوشهر، نیروگاه تحت نظارت دقیق روسهاست، حتی در سایتهای دیگر، دوربینهای آژانس وجود دارد، بازرسان رفت وآمد می کنند. بنابراین، این کاملاً بی معناست.

* آیا شما احساس نمی کنید که از لحاظ سیاسی و اقتصادی،عرصه بر ایران تنگ تر شده است؟ ایرانیها خوب زندگی نمی کنند، به ویژه درباره مسئله بنزین این مطلب را دیدیم.

ـ شما باید در ایران حضور داشته باشید تا ببینید که زندگی ایرانیها در چه سطحی است.هرچند که تحریمها مشکلاتی را به وجود می آورد، ولی ما از سال های طولانی در گذشته به این تحریمها عادت کرده ایم.

*ایرانی ها ساعتها صبر می کنند تا بنزین بخرند.

ـ نه، آنها برای سهمیه در نظر گرفته شده منتظر نمی مانند، در ایران بنزین بیش از حد هدر داده می شد، آن هم با قیمتی که بسیار ارزان بود و نیز به طور غیر قانونی از ایران خارج می شد، برای همین این تصمیم گرفته شد.

* آیا شما فکر می کنید که دیپلماسی فرانسه در قبال ایران در ماههای اخیر تغییریافته است؟ آیا به طور اساسی عوض شده است یا فقط ظاهر آن تغییر یافته است؟

ـ این طور احساس می شود که برخی نزدیکیها به سوی آمریکا وجود دارد، ولی من فکر نمی کنم که افکارعمومی فرانسه قبول کند که فرانسه راه آمریکا را ادامه دهد، من اصلاً اینطور فکر نمی کنم. درباره اقدامات و نوآوریهای آقای سارکوزی هم می توان امیدوار بود که بتواند به حل برخی از مشکلات بین المللی کمک کند.

* حتی مسائل مربوط به ایران؟

ـ چرا که نه، زیرا ایران و فرانسه دارای قابلیتهای بسیار برای مشارکت باهم هستند، هم همکاری دوجانبه در راستای منافع مشترک و هم برای حل برخی مسائل منطقه ای و بین المللی.

* وقتی آقای سارکوزی می گوید که بمب ایران(دستیابی به سلاح هسته ای به زعم غربیها) یک فاجعه خواهد بود شما نمی توانید بدون واکنش بمانید.

ـ ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم. برای همین بی معناست. او حق دارد که می گوید که در این صورت به سوی یک فاجعه می رویم. او داده های مربوط به منطقة ما را خوب می شناسد و می داند که یک بمباران احتمالی فاجعه بار خواهد بود، آقای سارکوزی این مطلب را خوب می داند و برای همین است که اصرار می کند تا اوضاع به این سمت پیش نرود و ما هم بر همین عقیده ایم. برای اینکه مطمئن هستیم که فعالیتهای ما کاملاً غیر نظامی است و ما همکاری کاملاً دقیق با آژانس داریم و کاملاً آماده هستیم تا هرگونه کنترلی را بپذیریم تا همه خیالشان راحت باشد که فعالیتهای ما کاملاً غیر نظامی است.

* درباره ایران و نقش آن در عراق که متهم به دادن سلاح است، چه می توان گفت؟

ـ چه کسی ما را متهم می کند؟ بهترین راه بررسی این موضوع خود مقامهای عراقی هستند. ما همکاری تنگاتنگی با دولت عراق داریم، و نقش مهمی در اجرای پروژه های مختلف درعراق داریم، چرا ما به دنبال بی ثباتی درعراق باشیم؟ صلح و ثبات درعراق به نفع ما هم است، پس چرا ما باید به دنبال بی ثبات کردن اوضاع در عراق باشیم؟ این نوع اتهامات کاملاً بی اساس است.

* خود مقامهای عراقی هم شما را متهم می کنند.

ـ نه اصلاً، ما سخنان مقامهای مختلف عراقی را شنیده ایم، آنها بر حسن نیت ایران و روابط خوب بین ایران وعراق تاکید می کنند و ما تماسهای خوبی با آنان داریم.

* آیا در زمینه برخوردهای روزانه شیعه ها و سنی ها هم همین طور است؟

ـ درعراق،از قرنها پیش، سنی ها و شیعه ها با هم زندگی می کنند. روابط کاملاً خوب خانوادگی و تاریخی بین این دو جامعه وجود داشته است. ما فکر نمی کنیم که یک جنگ داخلی بین شیعه و سنی وجود داشته باشد،ولی متأسفانه برخی اقدامات تحریک آمیز ودستکاریها وجود دارد که سبب بروز این گونه برخورد می شود.

* این دستکاریها از سوی چه کسانی است؟

ـ عوامل مختلف داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارند که به دنبال منافع خود هستند. باید به آنها (عراقی ها) کمک کرد که با همدیگر به تفاهم برسند. سیاست ما از زمان به قدرت رسیدن دولت کنونی عراق این بوده است که به آنها کمک کنیم، پس از سقوط صدام، ما اولین کشور منطقه بودیم که به دنبال یک روند سیاسی درعراق بودیم و از این روند حمایت کردیم. متأسفانه برخی اقدامات تحریک آمیز و مشکلات داخلی و خارجی در عراق وجود داشته استو باید با بررسی داده های داخل عراق به عراقیها کمک شود.





*******************

دکتر علی آهنی همچنین در مصاحبه دیگری با روزنامه معتبر "لوپاریزین" با انتقاد از رویکردهای اخیر وزیر امور خارجه فرانسه گفت : کوشنر در جهت بوش حرکت می کند. این روزنامه ضمن چاپ عکسی از آقای علی آهنی که ذیل آن نوشته است "از نظر علی آهنی سفیر ایران، کشورهایی همانند فرانسه می توانند به آمریکایی ها توصیه کنند تا از راه جنگ چشم پوشی نمایند"، مصاحبه ای را با وی منتشر کرده و در مقدمه به قلم برونو فانوچی و هانری ورنه می نویسد:

دیروز در مسکو(سه شنبه 27شهریور)، برنارد کوشنر تلاش کرد تا طوفانی را که اظهاراتش در ارتباط با ایران به پا کرده بود، آرام نماید و قدمی به عقب گذاشت و گفت "همه چیز باید برای اجتناب از جنگ باشد... باید مذاکره کرد،مذاکره کرد به طور مداوم مذاکره کرد بدون اینکه از پس زدن ها هراس داشت... ما طرفدار جنگ نیستیم. در حرف هایم دستکاری شده است. من طالب جنگ نیستم، بلکه صلح را خواهانم" و تاکید کرد که سوءتفاهم به وجود آمده و رسانه ها را به بزرگنمایی متهم کرد! حال شاهد تداوم موج ناشی از اظهارات وی در خارج و داخل هستیم. بدینسان روز گذشته برخی از مقامهای اکثریت یو/ام/پ به طور خصوصی اظهارات کمتر دیپلماتیک دکتر کوشنر را مورد تقبیح قرار دادند.

در وزارت امور خارجه تلاش می شد تا این ماجرا را از تب و تاب بیندازند. یک دیپلمات می گوید " از 6 ماه می، زمان انتخاب سارکوزی، سیاست فرانسه در قبال ایران تغییری نکرده است. اولویت ما همچنان مذاکرات است حتی اگر برای قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمهایی در اتحادیه اروپا کار می کنیم تا تهران را تحت فشار بگذاریم". علی آهنی، سفیر ایران در پاریس به این وضعیت واکنش نشان می دهد.

* لوپاریزین: اظهارات روز یکشنبه 25 شهریور برنارد کوشنر را که از امکان یک "جنگ" سخن گفت چگونه تفسیر می کنید؟



- شنیدن چنین سخنان رزمی از دهان آقای کوشنرعجیب بنظر می رسد که خیلی دور از موضع معمولی فرانسه است. وی این احساس را می دهد که در جهت دولت بوش حرکت می کند،اما افکارعمومی فرانسه همواره به استقلال کشورش و اینکه دنباله رو آمریکا نبوده، افتخار می کرد. در اینجا به نظر می رسد که پاریس تغییر جهت داده باشد. از سوی دیگر اظهارات برنارد کوشنر در فرانسه و متحدان اروپایی آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

* نیکلا سارکوزی نیز از بمباران ایران سخن گفته بود...



- بین سخنان رئیس جمهور سارکوزی و اظهارات آقای کوشنر تفاوت قائل هستم. [ رئیس جمهور] بر ضرورت ممانعت از جنگ تاکید می کرد، در حالی که نفر دوم(کوشنر) برعکس آن، روی آماده شدن برای بدترین حالت تاکید کرد که به معنای ورود به یک مرحله جنگی است. اظهاراتی غیرمنتظره در حالی که در حال مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم که اظهار می دارد از پیشرفت مسائل راضی است .

* آیا دیپلماسی فرانسه طرفدار آمریکا شده است؟



- دولت فعلی به نظر نزدیک تر به تفکر آمریکایی است، اما فرانسوی ها دوست ندارند این احساس را داشته باشند که در خط واشنگتن قرار گرفته اند، چیزی که تاکنون هم صورت نگرفته است. با این وضعیت، همه از جمله آقای سارکوزی روی گفتگو برای حل و فصل پرونده حساس هسته ای ایران پافشاری می کنند. امیدواریم که توضیحات دقیق آقای کوشنر بتواند سوءتفاهم ها را برطرف کند.

* وی دیروز(سه شنبه 27 شهریور) در مسکو اظهار داشت که باید به هر کاری برای اجتناب از جنگ دست زد...



- در واقع آهنگ دیگری است که می تواند کمکی به آرام کردن افکار عمومی ایران باشد که از اظهارات یکشنبه ایشان شوکه شده است.

* با این حال،رئیس جمهور احمدی نژاد عادت به اظهارات جنجال برانگیز به ویژه در تهدید علیه اسرائیل دارد.



- در هر حال هرگز شنیده نشده است که ایران بگوید بمب اتمی می خواهد. ایران به دنبال مجهز شدن به بمب نیست. در برابر، کشور ما می خواهد برای مقاصد مسالمت آمیز، فناوری آن را در اختیار داشته باشد. در ارتباط با اظهارات علیه اسرائیل، انتقادهایی است علیه جنایات غیرقابل پذیرشی که در سرزمین های فلسطینی صورت گرفته است. اما رئیس جمهور احمدی نژاد یهودی ستیز نیست.

* آیا هنوزهم فرانسه می تواند نقشی در منطقه ایفا نماید؟



- فرانسه توان آن را دارد، به خاطر اهمیت آن درون اتحادیه اروپا. این کشور می تواند در حل برخی پرونده های بین المللی فعال باشد. اما برای این منظور، به ویژه نباید ایران را نادیده گرفت. فرانسه از بخت های بزرگی برای انجام برخی پروژه های مرکز هسته ای در ایران و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برخوردار است، ولی برای ورود به این مرحله باید فضای سیاسی را آماده کرد؛ توجه داشته باشید که رقابت های زیادی در جهان اقتصادی وجود دارد، و ایران یک بازار بسیار بزرگی هم به شمار می رود. تاسف بارخواهد بود که به منافع شرکت های فرانسوی لطمه وارد آورد.

* درباره پرونده هسته ای، چه انتظاری از پاریس دارید تا بتواند بحران را حل کند؟



- ابتدا باید واقع گرا بود و گفتگو را از سرگرفت و حق ما در غنی سازی اورانیوم غیرنظامی را پذیرفت سپس وارد مرحله همکاری تنگاتنگ و ملموس به منظور تضمین رفع نیازهای انرژی هسته ای ما شد. ما نیاز به ساخت حدود بیست مرکز هسته ای داریم.

* شما برنامه هسته ای نظامی مخفی ندارید؟



- اصلاً !

* اگر مذاکرات با شکست روبرو شود، فکر می کنید که آمریکایی ها طرح هایی برای حمله به ایران دارند؟



- دولت بوش در عراق به دام افتاده است. رئیس جمهور آمریکا به سبب اشتباه هایش در عراق تحت فشار بسیار زیاد داخلی است. چگونه در نظر می گیرید که یک دیوانگی دیگری بکند و خود را در یک بحران دیگری بیندازد؟ به نظر من چنین سناریوهایی جدی نیست.

* پیامدهای ناشی از یک حمله آمریکایی چیست؟



- امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد، ولی خود را آماده تمام سناریوها و پیامدهای گسترده، وحشتناک و غیرقابل پیش بینی آن کرده ایم. کشورهایی همانند فرانسه می توانند به آمریکایی ها توصیه کنند تا از این راه که برای همه فاجعه بار خواهد بود، چشم پوشی نمایند.