بهبودی ۱۰۲ بیمار کرونایی شبانه روز گذشته در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت کرونایی استان گیلان اظهار کرد: روند آمار بستری‌ها صعودی بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۳۱۱ نفر رسیده است، افزود: در شبانه روز گذشته نیز ۱۰۵ بیمار جدید پذیرش شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد بیماران بد حال کرونایی نیز در حال افزایش است، ادامه داد: در حال حاضر حال ۴۲ بیمار کرونایی وخیم گزارش شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۶ بیمار با شرایط بد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند، اضافه کرد: ۱۰۲ بیمار نیز در شبانه روز گذشته بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند.