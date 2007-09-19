قرعه کشی 3 وزن دوم کشتی آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج وزن‌ کشی سه وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به شرح زیر اعلام شد:

در وزن 66 کیلو گرم، حسن طهماسبی نماینده کشورمان در دور اول با هوونانیسیان از ارمنستان دیدار می کند و در صورت پیروزی در این دیدار، با برنده دیدار دوکوئه از کلمبیا و بارنس از آفریقای جنوبی کشتی خواهد گرفت.

در بخش مقابل این جدول، فارنی اف از روسیه با وولر از مجارستان دیدار می کند و جونگ از کره جنوبی با باتیروف از بلاروسی به رقابت می پردازد که طهماسبی در صورت پیروزی در دو مسابقه نخست خود، در دور سوم این مسابقات با فرد پیروز در بین این 4 کشتی گیر به روی تشک می رود. در این وزن 47 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 74 کیلوگرم که 49 شرکت کننده در آن حضور دارند، اصغر بذری در دور نخست با کیتانی دیدار می کند و در صورت برتری برابر این حریف در دور دوم با برنده دیدار لی از ویتنام با یکچنوف از قزاقستان دیدار می کند.

در بخش دیگر جدول، هسکت از آمریکا با وو از چین دیدار می کند و بلانکو از ونزوئلا با کایاموری از ژاپن به رقابت می پردازد که بذری در صورت کسب دو پیروزی متوالی، در دور سوم مسابقات با کشتی گیر پیروز بین این چهار نفر، کشتی خواهد گرفت.

در وزن 84 کیلوگرم که 36 کشتی گیر در آن حضور دارند، رضا یزدانی در دور نخست با لالی اف از ارمنستان دیدار می کند و در صورت غلبه بر حریف خود، با برنده مسابقه تمرزوف از آذربایجان با میندوراشویلی از گرجستان کشتی می گیرد.

در جدول مقابل این وزن، هره را از کوبا با گاگی اف از اوکراین به رقابت می پردازد و سوزوکی از ژاپن با هوربیک از لهستان دیدار می کند که یزدانی در صورت حضور در دور سوم این رقابت ها، با برنده این چهار کشتی گیر روبرو خواهد شد.