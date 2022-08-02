نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر نیازمند بازنگری است

نرگس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان در پروژه فاز ۵ عمار یاسر اظهار کرد: اولویت نخست مدیریت شهری در اجرای پروژه‌ها در شهر قم جلب توافق و رضایت شهروندان است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم علت توقف پروژه فاز پنج عمار یاسر را توجه مدیریت شهری در کسب رضایت شهروندان در تملک املاک دانست و افزود: تا جای ممکن باید با شهروندان به توافق رسید و استفاده از ماده ۹ در آخرین مرحله اجرا شود.

وی تصریح کرد: در کنار کسب رضایت شهروندان حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عمومی نیز لازم بوده و باید به آن نیز توجه کنیم.

رئیس کمیته بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، همچنین به مطالبات مردم در خصوص کاهش نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر اشاره کرد و گفت: بیشترین مراکز فرهنگی مهم و همچنین بازار شهر در هسته مرکزی بوده و با توجه به تردد دانشجویان، طلاب و دیگر اقشار به هسته مرکزی شهر لزوم بازنگری نرخ پارکینگ احساس می‌شود.