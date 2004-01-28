آمريكا در صدد تقسيم عراق به 4 ايالت فدرالي مشابه سيستم سوئيس و كانادا است

به گزارش خبرگزاري مهر به گفته منابع عراقي ، سرنوشت عراق تا دو ماه آينده مشخص خواهد شد.

اين منابع تاكيد كردند كه نشستي ميان جان ابي زيد فرمانده مركزي نيروهاي آمريكا و شوراي حكومت انتقالي با شركت پل برمر حاكم منصوب آمريكا برگزار شد كه در اين نشست، توافق كلي در مورد تشكيل چهار ايالت بر اساس فدراليسم بر اساس فرمولي كه كشورهاي عربي و كشورهاي همسايه به ويژه تركيه را از هرگونه اقدام احتمالي كردها براي اعلام استقلال مطمئن كند، صورت گرفته است .

ايالت هاي چهارگانه بر اساس اين طرح به اين شرح است :

1- ايالت شمالي شامل استان هاي كركوك و موصل و تكريت و اربيل و سليمانيه و دهوك به پايتختي موصل

2-ايالت مركزي شامل بغداد، الرمادي ، الكوت و ديالي را در بر مي گيرد و پايتخت آن بغداد خواهد بود ضمن اينكه ، بغداد پايتخت دولت فدرال عراق هم خواهد بود.

3-ايالت فرات مركزي شامل حله ، ديوانيه ، نجف اشرف و كربلاء معلي به پايتختي نجف اشرف

4-ايالت جنوبي شامل بصره ، عماره ، ناصريه و سماوه به پايتختي بصره

در هر ايالتي، انتخابات پارلماني محلي برگزار مي شود تاحكومت ويژه اين ايالت از طريق نظام اكثريت پارلماني و نخست وزيري تشكيل شود.

بر اساس اين طرح ، وزارت هاي كليدي و راهبردي مانند وزارت امور خارجه ، دارايي، دفاع ، نفت تنها در اختيار دولت فدرال مركزي خواهد بود.

همچنين انتخابات اعضاي مجلس پارلمان فدرالي كه مقر آن در بغداد است برگزار مي شود تا حكومت فدرال عراق تشكيل شود و اين حكومت تعيين سياست گذاري ، بودجه را انجام خواهد داد، نفت عراق هم تحت نظارت حكومت فدرال مركزي بر اساس طرح هاي توسعه و تراكم جمعيتي توزيع خواهد شد.

وزارت هاي دارايي محلي بر منابع عوارض و ماليات و ليست هاي خدماتي مانند برق و آب و تلفن تكيه خواهند كردو پارلمان فدرال مركزي ، نقدينگي و پول را تعيين خواهد كرد.

رياست دولت فدرال ميان روساي منتخب چهار ايالت به صورت دوره اي خواهد بود و در صورت تحقق اين امر، عراق تنها كشور عربي خواهد شد كه رئيس جمهور آن مانند ديگر كشورهاي عربي مادام العمر نخواهد بود بلكه منتخب خواهد بود.

در اين طرح، پرچم ، واحد پول، سفارت خانه ها براي تمام ايالت ها مشترك است و سيستم حكومتي هم مشابه سيستم حكومتي سوئيس و كانادا خواهد بود.

به نوشته الرياض، آمريكا در صدد است تا سلطان هاشم احمد وزير دفاع سابق عراق را به عنوان رئيس حكومت فدرال عراق نامزد كند.