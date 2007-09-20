90 درصد مردم بهشهر کارت ملی دریافت کردند

محمد قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: با توجه به کاربردی شدن کارت ملی از نیمه دوم امسال، تاکنون 108 هزار و 407 نفر از 120 هزار و 747 نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی، موفق به اخذ این کارت شناسایی شدند.

وی خاطر نشان کرد: در شش ماهه اول سال جاری، 961 ولادت در بهشهر ثبت شده که به طور متوسط شش واقعه ولادت در هر شبانه روز به ثبت رسیده است و 4/3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که در میان متولدین به ازای هر 100 تولد نوزاد دختر، 120 تولد پسر ثبت شده است.

رئیس اداره ثبت احوال بهشهر با اشاره به این که در این مدت 351 واقعه وفات به ثبت رسیده است، یادآور شد: با رشد وفات مردان نسبت به زنان در هر شبانه روز دو واقعه وفات به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: ازدواج به ثبت رسیده 931 واقعه و طلاق نیز 88 واقعه بوده است که ازدواج با 6/5 درصد رشد و طلاق دارای رشد 3/7 درصدی نسبت به نیمه اول سال جاری بوده است.

شهرستان بهشهر دارای 155 هزار نفر جمعیت است.