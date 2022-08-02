بهره گیری از قرنطینه کرونا برای مطالعه/ کلاس خصوصی نرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر همایون شریفی زاده متولد ۱۳۸۴ دانش‌آموز دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی گرگان رتبه چهارم رشته ریاضی را کسب کرد.

شریفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت پدر و مادر، محیط آرام منزل و پشتکار و تلاش مهم ترین عامل موفقیت من در کنکور ۱۴۰۱ است.

وی افزود: درس خواندن برای کنکور را به طور جدی از اواسط سال یازدهم تحصیلی شروع کرده است و در این سال کلاس‌های دوره دهم و یازدهم را مرور کرده ام.

شریفی زاده ادامه داد: از تابستان سال قبل درس خواندن را جدی‌تر آغاز کرده و طی تابستان روزانه سه ساعت مفید و در طول دوره دوازدهم تحصیلی، درس خواندن خود را به روزانه ۹ ساعت رسانده ام.

رتبه چهارم کنکور ریاضی اضافه کرد که از هیچ کلاس خصوصی استفاده نکرده و تنها دو کلاس تقویتی به صورت عمومی در کنار سایر دوستانش را تجربه کرده است.

وی استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی تستی را یکی از عوامل مهم موفقیت خود در کنکور معرفی کرد و افزود: تست زدن با برنامه می‌تواند به دانش آموزان کمک کند.

شریفی زاده تصریح کرد: مجازی شدن کلاس‌ها در دوران کرونا برای من و برخی همکلاسی‌هایم یک فرصت بود تا با در اختیار داشتن زمان بیشتر خود را برای کنکور آماده کنیم و در عین حال باعث شدن برخی از همکلاسی‌هایم دچار استرس و سردرگمی شوند و علی رغم توانایی زیاد کنکور موفقی را تجربه نکنند.