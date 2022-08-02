سیاست های دشمن با اقدامات جهادگران رسانه ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی عصر سه شنبه در رزمایش شش هزار نفری جهادگران رسانه که در حرم مطهر امام (ره) برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از آرزوهای ما مسلمانان همواره حضور و حفاظت از مسلمین در کوفه و همراه شدن با امام مجتبی در نبرد با معاویه و بودن در صحنه عظیم عاشورا و محافظت از فرزندان حرم در آن غروب غم انگیز و زدودن غبار غم از چهره کودکان حرم بوده است اظهار داشت: امروز در جوار بارگاه آسمانی امام راحل گرد هم آمده ایم تا با عرض ارادت محضر امام راحل و رهبر عزیز بر وعده صادق خود گواهی جدید باشیم.

سلامی با بیان اینکه اگر در آن زمان به اندازه دل‌ها و قلب‌ها و گام‌های مستحکم شما جهادگران در واقعه خونین عاشورا وجود داشت آن واقعه طور دیگری رقم می‌خورد، افزود: اما اکنون هستید هم در میدان و هم در عالم آرزو و وجودتان یک دنیا دشمن نیرومند را به عقب رانده و سیاست‌های دشمن را ناکام گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه جهادگران رسانه مردان و زنان هنرمند در شکستن کاخ دشمنان هستند گفت: تاریخ جریان دارد و صحنه همان صحنه است و شک نکنید که حق جاری است، آرایش جبهه تغییری پیدا نکرده و امام در میانه میدان است و شما به او لبیک می‌گوئید و دشمن هم پرچم‌های شوم باطل را در دست گرفته است اما راه بر آنها بسته ایم و در حالی که او می‌گریزد ما در پی تعقیب دشمن هستیم.

فرمانده کل سپاه عنوان داشت: امروز می‌توانیم به شرق مدیترانه و لبنان برویم و ده‌ها و صدها هزار موشک برافراشته و دست‌های بر ماشه گذاشته حزب الله و اراده سید مقاومت در سرزمین لبنان را ببینیم که چگونه مقابل زیاده خواهی صهیونیست‌ها ندای مقاومت و جهاد سر می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه خدا برای حفظ اسلام زیباترین گوهر هستی را به میدان قتال آورد و امام و اهل بیت ایشان که زیباترین موجود عالم هستی بودند شهید شدند گفت: با این شهادت هیچ بهانه‌ای برای ترک میدان جهاد باقی نماند لذا نباید نابرابری قدرت بهانه‌ای برای ترک میدان جهاد و یا سازش باشد، مسلمانان در حقانیت خود پیروز هستند و این پیام بزرگ عاشورا بود اما این داستان در شکل دیگری ادامه دارد و امروز راه بسته است، اما دشمن همچنان به دنبال بازگشت است و می‌خواهد نقطه رجعتی بسازد، البته این آرزو با او میلیاردها سال نوری فاصله دارد اما دشمن ما همواره با محاسبات غلط سیاست ورزی می‌کند.

سلامی اظهار داشت: دشمن امروز دو نقطه اصلی را هدف گرفته که شما می‌دانید دشمن نبرد را با مردم و ملت‌های مسلمان آغاز کرده و هدفش فلج کردم ملت مسلمان بوده که نه تنها به آن نزدیک نشده بلکه دور هم شده است.

وی افزود: دشمن تحریم‌ها را فقط علیه مسلمانان اعمال و حداکثر فشار را بر ایران و سوریه و یمن و ملت افغانستان وارد کرده و این نقطه‌ای از نقاط مرکزی تهاجم دشمن است ولی او ناکام مانده و متوجه شده ملت ایران به برکت هدایت‌های رهبر و کمک بسیجیان هر روز موفق تر و پیروزمندانه تر به راه خود ادامه می‌دهد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه کمک‌های مومنانه بسیجیان آلام بسیاری از مردم را کاهش داده است عنوان داشت: شما بسیجیان مشعل داران نور امید بوده اید و اجازه نداده اید یاس که از نشانه‌های کفر است در جامعه جاری شود، سیمای بسیجیان سرشار از عاطفه و دست‌هایتان مهربان است و این راز عبور کشور از امواج پر خروش فتنه‌های الهی است چرا که شما لنگرگاه آرامش هستید و نمی‌توانم شما را ستایش کنم زیرا بسیار با عظمت تر از توصیف هستید و می‌توانم بگویم به عنوان یک خادم دست و پای شما را می بوسم.

سلامی گفت: هجرت مقدمه جهاد است و شما را به خدا نزدیک می‌کند و امروز نیاز انقلاب این است و بسیج فرمول حل همه مشکلات جامعه بوده و خواهد بود و این لشکر عظیم سربلندتر از همیشه خواهد ماند.

فرمانده کل سپاه بیان داشت: اینکه امروز شما به این مکان مقدس آمده اید به این معناست که برای جهاد بزرگ آرایش جنگی بگیریم و این جهاد کمک به سازندگی کشور و کمک به محرومان است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تسخیر فکر و قلب جوانان مسلمانان است و از سوی دیگر می‌خواهد به وسیله فضای مجازی از جوان ایرانی هویت زدایی کند گفت: آنان می‌خواهند اندیشه جوانان ما را در کنترل بگیرد چرا که اندیشه، هویت ساز است، دشمن می‌خواهد جوانان ما حجاب گریز و نمازگریز باشند و می‌خواهد اندیشه‌های مبتذل غرب را که چیزی جز بندگی نداشته را در اذهان جوانان ما جاری کنند و حال باید اندیشید که در هنگامه نبرد کدام سمت و سو باید ایستاد دشمن جز افسرده کردن و تسلیم کردن ما به چیزی نمی‌اندیشد.

سلامی با تاکید بر اینکه امروز فضای مجازی میدان جنگ است و هیچ جز خنثی در این فضا وجود ندارد افزود: اینجا عرصه و میدان جنگ جدید است و باید از رسوا شدن دشمن فضای مجازی را پر کنید پس افسران جنگ نرم با اعتماد به نفس کار را ادامه دهید و بدانیدکه رابطه بین امام و امت گسستنی نیست و ما بیرق را در دست گرفته ایم.