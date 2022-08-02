۵۰۰ هزار کنشگر و جهادگر انقلابی در فضای مجازی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی عصر سه شنبه در رزمایش جهادگران، فعالان فضای مجازی و رسانه پایگاه‌های مقاومت بسیج که با حضور سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در صحن اصلی حرم حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به اینکه بسیج به عنوان تشکیلات انقلاب اسلامی و فرزندان ملت در خدمت نظام و انقلاب است اظهار داشت: این جامعه بزرگ و مؤثر که در گام نخست انقلاب در خدمت و پاسداری از کیان ایران گام‌های بسیاری برداشت در گام دوم هم آماده است تا گام‌های بزرگی را در خدمت به میهن اسلامی بردارد.

سلیمانی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک الگو برای پیمودن گام دوم انقلاب اسلامی است گفت: آنان با روحیه جهادی به دنبال تحقق اهداف رهبری هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج کشور بیان داشت: ما در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر کنشگر و جهادگر انقلابی در فضای مجازی داریم که در خدمت به آرمانهای انقلاب و مردم هستند و به کشور خدمت می‌کنند.

وی به ایجاد شبکه مردمی سایبری انقلاب اسلامی که به دستور فرمانده سپاه تشکیل شد اشاره کرد و افزود: بی شک تحقق این مهم کارنامه درخشانی را رقم خواهد زد.

رئیس سازمان بسیج کشور از برگزاری ماهیانه یک رزمایش خبر داد و گفت: در این رزمایش شاهد نقش آفرینی ملی متشکل از گروه‌های جهادگر بسیج و متناسب با اهداف ملت ایران خواهیم بود.