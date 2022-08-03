دین خدا هیچ وقت خالی از دشمن نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قادر محمدی صبح چهارشنبه در مراسم سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین «ع» در حسینیه شهدای دوکوهه چهارباغ اظهار کرد: دین خدا هیچ وقت خالی از دشمن نبود، از صدر اسلام تا کنون دین اسلام همیشه دشمنان خود را داشته است. شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و … گواهی صادق بر این ماجرا هستند.

وی بیان کرد: به فرمایش امام خمینی «ره» حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و در این راه باید تلاش حداکثری صورت گیرد.

امام جمعه چهارباغ با بیان اینکه تکلیف تک تک ما است مردم را اهل خانه و اولاد علی «ع» بدانیم، تصریح کرد: هر روز را عاشورا و اربعین و اتاق کارمان را صحنه کارزار عاشورایی بدانیم و به مردم خدمت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) برای احیای اسلام ناب قیام کردند و در راه خدا همه چیز خود را فدا کردند.

محمدی متذکر شد: از فرماندار شهرستان چهارباغ بابت ابتکار برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سالن اجتماعات فرمانداری و از مدیریت شهری چهارباغ بابت برگزاری این مراسم خوب تشکر می‌کنم.