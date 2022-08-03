مشکل گازرسانی ساکنان روستای تازه آباد تا آغاز فصل سرما حل می شود

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیمانکار مورد نیاز پروژه‌های گاز رسانی شهرستان دیواندره انتخاب شده است و در حال آماده سازی و تجهیز کارگاه هستند و خوشبختانه کلیه تجهیزات تهیه شده است.

وی در جواب گلایه مردم روستای «تازه آباد قاضی علی» که پیمانکار تاکنون در محل پروژه مورد نظر حضور نیافته است، افزود: هر طرح گازرسانی در قالب چهار تا پنج روستا در نظر گرفته می‌شود، که باید پیمانکاران برای استقرار در محل مقدمات کار اعم از اقدامات تهیه وسایل و تجهیزات لازم، بیمه و معرفی عوامل را فراهم کنند.

فعله گری خاطرنشان کرد: برای انجام این عملیات حدود یک تا دو ماه وقت لازم است و در برخی موارد نیز تجهیزات کارگاه در مکان دیگری است و شروع کار از روستایی دیگر انجام می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: هم اکنون تنها در کل استان ۱۴۵ روستا فاقد گاز هستند که برای ۱۲۷ روستا پیمانکار در نظر گرفته شده، سه مورد در حال مناقصه و تا آخر شهریور برای تمام روستاهای استان پیمانکار مورد نیاز انتخاب خواهد شد.

فعله گری گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری تمامی روستاهای فاقد گاز کشی پیمانکار خواهند داشت و تا پایان سال جاری ۱۰۰ روستا صاحب گاز طبیعی خواهند شد و سایر روستاها نیز در نیمه اول سال آینده از این نعمت الهی بهره مند می‌شوند.

وی افزود: در شهرستان دیواندره ۹ روستا و در کل بخش سارال ۳ روستا بدون گاز کشی هستند که با شروع کار در مدت زمان یک تا دو ماه این روستاها نیز گازدار خواهند شد و اگر با معارض اراضی یا مشکلات دیگری برخورد نشود در عرض ۳ ماه به اتمام خواهد رسید.

فعله گری از تلاش‌های خبرنگاران خبرگزاری مهر برای محرومیت زدایی در استان تقدیر کرد و گفت: برای رفع دغدغه مردم روستای تازه آباد دیواندره تذکرات لازم به پیمانکار داده شده که تا آغاز فصل سرما این پروژه به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در جواب خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صورت تأخیر اقدامات پیمانکار در محل پروژه آیا شرکت گاز استان نظارت خواهد داشت، اظهار کرد: پیمانکاران بر اساس قرارداد منعقده ملزم به رعایت زمان بندی خاصی هستند و در صورت تأخیر و کم کاری پیمانکاران در روند تسریع پروژه، شرکت گاز اقدام به صدور تذکر کتبی و یا در صورت لازم قرارداد فسخ خواهد شد.

گفتنی است خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «روستای ۱۴۰ نفری بدون گاز طبیعی و آب شرب سالم» به بازتاب دغدغه ساکنان روستای تازه آباد دیواندره پرداخته بود که شرکت گاز استان کردستان با پاسخگویی به موقع اقدام به امیدبخشی به ساکنان این روستای دورافتاده کرده است.