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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۵۵

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

سیلاب در نوشهر و چالوس ۱۱ کشته برجای گذاشت

سیلاب در نوشهر و چالوس ۱۱ کشته برجای گذاشت

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از تحویل پیکر ۱۱ جان باخته حادثه سیلاب روزهای اخیر به پزشکی قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در پی وقوع سیل در شهرهای غرب استان مازندران که مرداد ماه اتفاق افتاد، ۱۱ جسد به پزشکی قانونی شهرستان نوشهر و چالوس تحویل داده شده است.

عباسی با تصریح کرد: در این حادثه که بر اثر آن متأسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست داده و تعدادی نیز مفقود شده اند، گفت: تعداد پیکرهای تحویل شده به پزشکی قانونی تاکنون ۱۱ تن شامل هفت مورد چالوس و چهار مورد نوشهر اعلام شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در ادامه از خانواده‌ها خواست تا با هماهنگی لازم با اداره کل پزشکی قانونی نوشهر و چالوس برای شناسایی و تحویل پیکر این عزیزان اقدام کنند.

کد مطلب 5554794

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