آثار قرانی هنرمند کردستانی به آستان قدس رضوی اهدا شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: بنا به وصیت شادروان علی اکبر بهزادیان تعدادی از آثار ارزشمند این هنرمند در زمینه های مختلف قرآنی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

منصور ایمانی افزود: یکی از این آثار گرانبها تقویم چوبی است که با قرینه سازی زیبا و طرحی ابتکاری 21 سال تمام روز شمار و سال های کبیسه را نشان می دهد و مزین به آیه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم است.

وی ادامه داد: از دیگر آثار اهدای این هنرمند چیره دست نازک کار سنندجی می توان به جاقلمی چوبی و خودکار چوبی اشاره کرد.

ایمانی خاطر نشان کرد: هنر مرحوم بهزادیان زبان زد خاص و عام بود و به راستی این هنرمند تحول عظیمی را در عرصه هنر نازک کاری با چوب در استان کردستان پایه گذاری کرد.

استاد علی اکبر بهزادیان در سال 1311 در سنندج دیده به جان گشود و در اوایل سن نوجوانی به فراگیری این هنر نزد دایی بزرگوارش پرداخت.

مرحوم بهزادیان در زمان حیات خویش در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرد و در چندین کشور مختلف آثارش به معرض دید عللاقمندان قرار گرفت. استاد بهزادیان موفق به دریافت جایزه برتر هنری(دکترای افتخاری هنر) نیز نائل شد.