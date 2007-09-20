مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :

پیام رئیس دانشگاه آزاد به مناسبت سال تحصیلی جدید دانشگاه ها : حفظ حریم دانشجو و کیان دانشگاه ، زمینه توسعه کشور است

کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس تصویب کرد : افزایش حقوق کارمندان با سهام

هاشم زاده هریسی ، نماینده مجلس خبرگان : پایان نامه های علوم قرآنی موجود دانشگاه آزاد اسلامی گنجینه ای با ارزش است

دیشب برگزار شد : نشست شورای امنیت درباره ایران

آرمان :

سخنگوی دولت اعلام کرد : وجود مافیای مسکن در کشور

سید محمد خاتمی : در آینده نزدیک انجام می پذیرد ؛ گفت و گوی تمدن ها در دستور کار سازمان ملل

اختصاص 400 لیتر بنزین به سواری های بین شهری



اعتماد :

مقامات وزارت امور خارجه ایران به مصر سفر کردند : گشایش در روابط دیپلماتیک تهران - قاهره

واشنگتن پست گزارش داد : ناامنی و هرج و مرج در جنوب عراق

تحلیل مرتضی الویری از شرایط روز کشور ؛ تنزل اقتصادی داشته ایم

اعتماد ملی :

در مصاحبه سخنگوی دولت اعلام شد : عقب نشینی دولت از مداخله در دانشگاه آزاد

درباره نحوه ادغام شوراهای عالی مطرح شد ، انتقاد حداد عادل از احمدی نژاد

حمله رایس به البرادعی

اردوغان قطار اصلاحات را به راه انداخت

ایران :

معاون عملیات نیروی هوایی ارتش به رجزخوانی نظامیان رژیم صهیونیستی پاسخ داد : صاعقه هوایی ایران برسر صهیونیست‌ها معاون امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال در گفت و گو با " ایران " : بانک ها از هفته آینده کارت ملی می خواهند

بازار در انتظار نفت 100 دلاری

ابرار:

حداد عادل : مطبوعات اجازه انتشار اخبار احزاب معاند را ندارند

سخنگوی دولت : اکنون شرایط ، شرایط جنگی نیست

پیش بینی افزایش 30 درصدی ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس

اردوغان خواستار لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شد

ابتکار:

نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور : ساعت کار به حالت قبل برگردد

سرنوشت اقدام انقلابی از زبان سخنگوی دولت : در مسائل دانشگاه آزاد دخالت نمی کنیم

اسرار:

محکومیت مواضع اخیر فرانسه توسط 232 نماینده مجلس

عصبانیت رایس از اظهارات البرادعی

حسن روحانی در دیدار مشاور بین المللی و امنیتی صدر اعظم آلمان : 1+5 هدف خود در پرونده هسته ای را مشخص کند

پول :

حداد عادل انتقاد از مصوبه ادغام شوراها را علنی کرد

الهام : اقدام دولت درباره دانشگاه آزاد متوقف شده است

مس ، رتبه اول بورس را 9 روزه از دست داد

تفاهم :

بررسی نابسامان بازار خودرو : این پراید ، آن پراید نیست !

تشدید رقابت میان اپراتورها : ایرانسل ارزان می شود

رکورد زنی صادرات ایران خودرو

توسعه :

با خاتمی در آستانه روز " گفت و گوی تمدن ها " ؛ خودخواهان متعصب اهل گفت و گو نیستند

هشدار حزب حامی دولت : تورم شوخی بردار نیست

معاون عملیات نیروی هوایی ارتش خبر داد : آمادگی ایران برای حمله متقابل به اسرائیل

تهران امروز :

حسن روحانی در سفر به آلمان : ایران از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد

طرح ترافیک 3 ساعت کاهش یافت

با تصویب مجلس : ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق محروم در اولویت قرار گرفت

سقوط دلار ؛ نفت و طلا رکورد زدند

جام جم :

در پی دفاع از عملکرد ایران صورت گرفت : هشدار رایس به البرادعی

ماموریت 3 نهاد دولتی برای کنترل گرانی ها

31 شهریور رسما به ناوگان ارتش ملحق می شود : نسل جدید هواپیماهای جنگنده ساخت ایران

جوان :

نخست وزیر ترکیه : ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه باید لغو شود

وزیر دفاع : ایران برای هر تهدید آمریکا پاسخ های متنوع دارد

الهام : دوت دیگر کاری به دانشگاه آزاد ندارد

جمهوری اسلامی :

تهدید آشکار آژانس انرژی اتمی و البرادعی توسط آمریکا

هشدار 234 نماینده مجلس به فرانسه

ژنرال پترئوس : در عراق گرفتاریم قصد حمله به ایران نداریم

خراسان :

رئیس مجلس : نگرانی خود را از ادغام شوراهای عالی به مقام معظم رهبری اعلام کرده ام

در پارلمان آلمان ؛ روحانی : رفتار غرب و روسیه بیانگر لزوم دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای است

در ادامه بررسی جزئیات لایحه اجرای اصل 44 : بانک های غیر دولتی و موسسات مالی اعتباری در قالب شرکت سهامی عام مجاز به فعالیت شدند

تثبیت قیمت مرغ و افزایش نرخ گوشت

خبر :

الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران : عده ای نمی خواهند مردم راضی و آرام باشند

خاتمی : گفت و گوی تمدن ها پروژه ای سیاسی نبود

از سوی وزیر تعاون اعلام شد : مشمولان جدید دریافت سهام عدالت مشخص شدند

حمایت :

حداد عادل : مردم منتظر سهمیه بنزین اضافی نباشند

وزیر دفاع : ایران برای تهدیدات آمریکا پاسخ های متنوعی در اختیار دارد

معاون اول رئیس قوه قضائیه : اصلاح قانون مجازات اسلامی با توجه به مسائل روز دنیا انجام می شود

حیات نو :

رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رهبر : از انحلال شوراهای عالی گلایه دارم

وزیر خارجه آمریکا وارد خاورمیانه شد ؛ دیپلماسی مسافرتی رایس

دبیر کل سازمان ملل : مسئله هسته ای ایران باید از راه گفتگو حل شود

به دنبال خشونت ها در عراق صورت گرفت : محدودیت تردد دیپلمات های آمریکایی درعراق

دنیای اقتصاد :

سخنگوی دولت اعلام کرد : موضوع جدید دولت درباره دانشگاه آزاد

پایان 40 روز سردرگمی در بورس های بین المللی ؛ قفل اقتصاد جهان باز شد



سیاست روز :

رایس : البرادعی در امور دیپلماتیک دخالت نکند

نیروی هوایی ارتش در پاسخ به تهدیدات تل آویو اعلام کرد : طرح حمله متقابل ایران به رژیم صهیونیستی

اردوغان با خواست لائیک ها مخالفت کرد : لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه

عصر اقتصاد :

سال آینده انجام خواهد شد : واگذاری سهام " هما " و " ایران ایراتور " در بورس

اعتراض سازمان نظام پرستاری به سریال اغماء

قیام :

رئیس مجلس تایید کرد : نامه به رهبر انقلاب در انتقاد از انحلال شوراها

رایس : آژانس وظیفه دیپلماسی را برعهده ندارد ، دیپلماسی منع دیپلماتیک

متکی : در فعالیت های هسته ای خود شفاف هستیم

قدس :

قدس گزارش می دهد : استرس تهران برای ترافیک مهرماه

آخرین مصوبات مجلس در خصوص اصل 44 : قلمرو فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی تعیین شد

حداد عادل : افق هسته ای ایران روشن است

کاروکارگر :

برای ادای توضیح درباره اظهارات غیرمسئولانه علیه ایران : مجلس فرانسه ، کوشنر را احضار کرد

خطاب به تهیه کنندگان پیش نویس قطعنامه علیه ایران؛ الهام : آمریکا آب در هاون نکوبد

هواپیمای جنگنده صاعقه امروز در آسمان تهران به پرواز درمی آید

کارگزاران :

در نامه های جداگانه حداد عادل به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مطرح شد : نگرانی از تصمیم های غیر کارشناسی دولت مسئولان نظامی در واکنش به تحریکات اخیر آمریکا اعلام کردند : آمادگی ایران برای مقابله با هر گونه تهدید نظامی

فرماندار هندیجان : صیادان به جای ماهیگیری بنزین فروشی می کنند

کیهان :

وزیر دفاع فرانسه : تصور جنگ با ایران خیال پردازی محض است

حداد عادل در جمع خبرنگاران : دولت و مجلس درباره لایحه خدمات کشوری به توافق رسیدند

کیهان بررسی می کند : تحول در سیستم بانکی کارشناسان نظر می دهند

همشهری :

مصوبات تازه اصل 44 : بنگاه های خصوصی ، مشمول امتیازات شرکت های دولتی می شوند

تازه ترین اقدام اشغالگران سرزمین فلسطین : اسرائیل آب و برق غزه را قطع کرد

التهاب در بازارهای جهانی ، رکورد شکنی نفت ، صعود طلا

هدف و اقتصاد :

سخنگوی دولت : نفت گران دولت را ثروتمند نمی کند

رئیس جمهور دستور داد : ایجاد مرکز بین بخشی صادرات غیر نفتی

وزیر دفاع : ایران برای تهدیدات آمریکا پاسخ های متنوعی دارد

همبستگی :

سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران : مافیا عامل گرانی مسکن

وزیر دفاع : آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم

رئیس مجلس : 50 درصد خبرنگاران نامحرم هستند