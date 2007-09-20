مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :
پیام رئیس دانشگاه آزاد به مناسبت سال تحصیلی جدید دانشگاه ها : حفظ حریم دانشجو و کیان دانشگاه ، زمینه توسعه کشور است
کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس تصویب کرد : افزایش حقوق کارمندان با سهام
هاشم زاده هریسی ، نماینده مجلس خبرگان : پایان نامه های علوم قرآنی موجود دانشگاه آزاد اسلامی گنجینه ای با ارزش است
دیشب برگزار شد : نشست شورای امنیت درباره ایران
آرمان :
سخنگوی دولت اعلام کرد : وجود مافیای مسکن در کشور
سید محمد خاتمی : در آینده نزدیک انجام می پذیرد ؛ گفت و گوی تمدن ها در دستور کار سازمان ملل
اختصاص 400 لیتر بنزین به سواری های بین شهری
اعتماد :
مقامات وزارت امور خارجه ایران به مصر سفر کردند : گشایش در روابط دیپلماتیک تهران - قاهره
واشنگتن پست گزارش داد : ناامنی و هرج و مرج در جنوب عراق
تحلیل مرتضی الویری از شرایط روز کشور ؛ تنزل اقتصادی داشته ایم
اعتماد ملی :
در مصاحبه سخنگوی دولت اعلام شد : عقب نشینی دولت از مداخله در دانشگاه آزاد
درباره نحوه ادغام شوراهای عالی مطرح شد ، انتقاد حداد عادل از احمدی نژاد
حمله رایس به البرادعی
اردوغان قطار اصلاحات را به راه انداخت
ایران :
معاون عملیات نیروی هوایی ارتش به رجزخوانی نظامیان رژیم صهیونیستی پاسخ داد : صاعقه هوایی ایران برسر صهیونیستها معاون امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال در گفت و گو با " ایران " : بانک ها از هفته آینده کارت ملی می خواهند
بازار در انتظار نفت 100 دلاری
ابرار:
حداد عادل : مطبوعات اجازه انتشار اخبار احزاب معاند را ندارند
سخنگوی دولت : اکنون شرایط ، شرایط جنگی نیست
پیش بینی افزایش 30 درصدی ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس
اردوغان خواستار لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شد
ابتکار:
نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور : ساعت کار به حالت قبل برگردد
سرنوشت اقدام انقلابی از زبان سخنگوی دولت : در مسائل دانشگاه آزاد دخالت نمی کنیم
اسرار:
محکومیت مواضع اخیر فرانسه توسط 232 نماینده مجلس
عصبانیت رایس از اظهارات البرادعی
حسن روحانی در دیدار مشاور بین المللی و امنیتی صدر اعظم آلمان : 1+5 هدف خود در پرونده هسته ای را مشخص کند
پول :
حداد عادل انتقاد از مصوبه ادغام شوراها را علنی کرد
الهام : اقدام دولت درباره دانشگاه آزاد متوقف شده است
مس ، رتبه اول بورس را 9 روزه از دست داد
تفاهم :
بررسی نابسامان بازار خودرو : این پراید ، آن پراید نیست !
تشدید رقابت میان اپراتورها : ایرانسل ارزان می شود
رکورد زنی صادرات ایران خودرو
توسعه :
با خاتمی در آستانه روز " گفت و گوی تمدن ها " ؛ خودخواهان متعصب اهل گفت و گو نیستند
هشدار حزب حامی دولت : تورم شوخی بردار نیست
معاون عملیات نیروی هوایی ارتش خبر داد : آمادگی ایران برای حمله متقابل به اسرائیل
تهران امروز :
حسن روحانی در سفر به آلمان : ایران از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد
طرح ترافیک 3 ساعت کاهش یافت
با تصویب مجلس : ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق محروم در اولویت قرار گرفت
سقوط دلار ؛ نفت و طلا رکورد زدند
جام جم :
در پی دفاع از عملکرد ایران صورت گرفت : هشدار رایس به البرادعی
ماموریت 3 نهاد دولتی برای کنترل گرانی ها
31 شهریور رسما به ناوگان ارتش ملحق می شود : نسل جدید هواپیماهای جنگنده ساخت ایران
جوان :
نخست وزیر ترکیه : ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه باید لغو شود
وزیر دفاع : ایران برای هر تهدید آمریکا پاسخ های متنوع دارد
الهام : دوت دیگر کاری به دانشگاه آزاد ندارد
جمهوری اسلامی :
تهدید آشکار آژانس انرژی اتمی و البرادعی توسط آمریکا
هشدار 234 نماینده مجلس به فرانسه
ژنرال پترئوس : در عراق گرفتاریم قصد حمله به ایران نداریم
خراسان :
رئیس مجلس : نگرانی خود را از ادغام شوراهای عالی به مقام معظم رهبری اعلام کرده ام
در پارلمان آلمان ؛ روحانی : رفتار غرب و روسیه بیانگر لزوم دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته ای است
در ادامه بررسی جزئیات لایحه اجرای اصل 44 : بانک های غیر دولتی و موسسات مالی اعتباری در قالب شرکت سهامی عام مجاز به فعالیت شدند
تثبیت قیمت مرغ و افزایش نرخ گوشت
خبر :
الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران : عده ای نمی خواهند مردم راضی و آرام باشند
خاتمی : گفت و گوی تمدن ها پروژه ای سیاسی نبود
از سوی وزیر تعاون اعلام شد : مشمولان جدید دریافت سهام عدالت مشخص شدند
حمایت :
حداد عادل : مردم منتظر سهمیه بنزین اضافی نباشند
وزیر دفاع : ایران برای تهدیدات آمریکا پاسخ های متنوعی در اختیار دارد
معاون اول رئیس قوه قضائیه : اصلاح قانون مجازات اسلامی با توجه به مسائل روز دنیا انجام می شود
حیات نو :
رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رهبر : از انحلال شوراهای عالی گلایه دارم
وزیر خارجه آمریکا وارد خاورمیانه شد ؛ دیپلماسی مسافرتی رایس
دبیر کل سازمان ملل : مسئله هسته ای ایران باید از راه گفتگو حل شود
به دنبال خشونت ها در عراق صورت گرفت : محدودیت تردد دیپلمات های آمریکایی درعراق
دنیای اقتصاد :
سخنگوی دولت اعلام کرد : موضوع جدید دولت درباره دانشگاه آزاد
پایان 40 روز سردرگمی در بورس های بین المللی ؛ قفل اقتصاد جهان باز شد
سیاست روز :
رایس : البرادعی در امور دیپلماتیک دخالت نکند
نیروی هوایی ارتش در پاسخ به تهدیدات تل آویو اعلام کرد : طرح حمله متقابل ایران به رژیم صهیونیستی
اردوغان با خواست لائیک ها مخالفت کرد : لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه
عصر اقتصاد :
سال آینده انجام خواهد شد : واگذاری سهام " هما " و " ایران ایراتور " در بورس
اعتراض سازمان نظام پرستاری به سریال اغماء
قیام :
رئیس مجلس تایید کرد : نامه به رهبر انقلاب در انتقاد از انحلال شوراها
رایس : آژانس وظیفه دیپلماسی را برعهده ندارد ، دیپلماسی منع دیپلماتیک
متکی : در فعالیت های هسته ای خود شفاف هستیم
قدس :
قدس گزارش می دهد : استرس تهران برای ترافیک مهرماه
آخرین مصوبات مجلس در خصوص اصل 44 : قلمرو فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی تعیین شد
حداد عادل : افق هسته ای ایران روشن است
کاروکارگر :
برای ادای توضیح درباره اظهارات غیرمسئولانه علیه ایران : مجلس فرانسه ، کوشنر را احضار کرد
خطاب به تهیه کنندگان پیش نویس قطعنامه علیه ایران؛ الهام : آمریکا آب در هاون نکوبد
هواپیمای جنگنده صاعقه امروز در آسمان تهران به پرواز درمی آید
کارگزاران :
در نامه های جداگانه حداد عادل به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مطرح شد : نگرانی از تصمیم های غیر کارشناسی دولت مسئولان نظامی در واکنش به تحریکات اخیر آمریکا اعلام کردند : آمادگی ایران برای مقابله با هر گونه تهدید نظامی
فرماندار هندیجان : صیادان به جای ماهیگیری بنزین فروشی می کنند
کیهان :
وزیر دفاع فرانسه : تصور جنگ با ایران خیال پردازی محض است
حداد عادل در جمع خبرنگاران : دولت و مجلس درباره لایحه خدمات کشوری به توافق رسیدند
کیهان بررسی می کند : تحول در سیستم بانکی کارشناسان نظر می دهند
همشهری :
مصوبات تازه اصل 44 : بنگاه های خصوصی ، مشمول امتیازات شرکت های دولتی می شوند
تازه ترین اقدام اشغالگران سرزمین فلسطین : اسرائیل آب و برق غزه را قطع کرد
التهاب در بازارهای جهانی ، رکورد شکنی نفت ، صعود طلا
هدف و اقتصاد :
سخنگوی دولت : نفت گران دولت را ثروتمند نمی کند
رئیس جمهور دستور داد : ایجاد مرکز بین بخشی صادرات غیر نفتی
وزیر دفاع : ایران برای تهدیدات آمریکا پاسخ های متنوعی دارد
همبستگی :
سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران : مافیا عامل گرانی مسکن
وزیر دفاع : آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم
رئیس مجلس : 50 درصد خبرنگاران نامحرم هستند
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