الوحده امارات و الهلال عربستان به نتیجه تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته دو تیم الوحده امارات و الهلال عربستان در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به دیدار هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان 90 دقیقه تلاش با نتیجه تساوی بدون گل همراه بود.

بازی برگشت این دو تیم هفته آینده در ریاض برگزار خواهد شد .

در چارچوب دیدارهای دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا روز گذشته چهار بازی برگزار شد که با نتایج زیر همراه بود:

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 - الکرامه سوریه یک

* اوراوا ردز ژاپن 2 - جئونبوک موتورز کره جنوبی یک

* سپاهان ایران صفر - کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر

* الوحده امارات صفر- الهلال عربستان صفر

برنامه دیدارهای دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 4/7/86

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - سپاهان ایران

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - اوراوا ردز ژاپن

* الکرامه سوریه - سئونگنام ایلهوا چونما کره جنوبی

* الهلال عربستان - الوحده امارات