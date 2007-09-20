آرسنال قهرمان یوفا را درهم شکست / یک پیروزی خوب برای بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حالی که میزبان سویا قهرمان فصل گذشته رقابت های جام یوفا بود موفق شد با 3 گل مقابل این تیم به برتری دست پیدا کند تا آغاز خوبی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد.

تیم بارسلونا هم با بزرگان خود با نتیجه 3 بر صفر بر لیون غلبه کرد. بارسلونا اگرچه نتیجه بسیار خوبی مقابل قهرمان فرانسه کسب کرد اما در این دیدار چندان روان بازی نکرد.

نتایج کامل رقابت ها به این شرح است:

گروه E

گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2 - اشتوتگارت آلمان یک

گل ها: آدام(62) و دارچه ویل(75- پنالتی) برای رنجرز و گومز(56) برای اشتوتگارت

بارسلونا اسپانیا 3 - لیون فرانسه صفر

گل ها: کلرک (21- گل به خودی)، مسی (82) و آنری(90)

گروه F

آ اس رم ایتالیا 2 - دیناموکی یف اوکراین صفر

گل ها: پروتا(9) و توتی(70)

اسپورتینگ لیسبون پرتغال صفر - منچستریونایتد انگلیس یک

گل: رونالدو(62)

گروه G

پی اس وی آیندهوون هلند 2 - زسکا مسکو روسیه یک

گل ها: لاژوویچ (59) و پرز(80) برای آیندهوون و لاو(89) برای زسکا

فنرباغچه ترکیه یک - اینترمیلان ایتالیا صفر

گل: دیوید(43)

گروه H

آرسنال انگلیس 3 - سویا اسپانیا صفر

گل ها: فابرگاس(27)، فن پرسی(59) و سیلوا(90)

اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 - استوابخارست رومانی یک

گل ها: سنکریک (13) و بلاید(63) برای اسلاویا پراگ و گویان(33) برای استوا بخارست