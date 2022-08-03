به گزارش خبرنگار مهر، عباس دیری صبح چهارشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۲۲ هزار و ۲۶۱ کارگاه فعال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است.

وی ضریب پشتیبانی در استان بوشهر نسبت به سطح کشوری را خوب توصیف کرد و ادامه داد: در استان بوشهر ۱۵ شعبه اصلی، ۱۵ شعبه اقماری و ۸ کارگزاری تأمین اجتماعی فعال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تأمین اجتماعی در این استان را ۳۴۶ هزار و ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرد و افزود: ۳۵ هزار و ۶۳۶ نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب افراد تحت پوشش، تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران ۷۷ هزار و ۹۲۲ نفر را شامل می‌شود که متوسط ماهانه نزدیک به شش میلیارد تومان مستمری و حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت می‌شود.

دیری از پرداخت ماهانه هفت میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان خبر داد و اضافه کرد: هزار و ۶۹۹ نفر دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در استان بوشهر هستند که ماهانه هفت میلیارد تومان پرداخت می‌شود.