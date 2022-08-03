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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر:

ماهانه ۷۰ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری در بوشهر پرداخت می‌شود

ماهانه ۷۰ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری در بوشهر پرداخت می‌شود

بوشهر- مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: هزار و ۶۹۹ نفر دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در استان بوشهر هستند که ماهانه ۷۰ میلیارد ریال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دیری صبح چهارشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۲۲ هزار و ۲۶۱ کارگاه فعال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است.

وی ضریب پشتیبانی در استان بوشهر نسبت به سطح کشوری را خوب توصیف کرد و ادامه داد: در استان بوشهر ۱۵ شعبه اصلی، ۱۵ شعبه اقماری و ۸ کارگزاری تأمین اجتماعی فعال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تأمین اجتماعی در این استان را ۳۴۶ هزار و ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرد و افزود: ۳۵ هزار و ۶۳۶ نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب افراد تحت پوشش، تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران ۷۷ هزار و ۹۲۲ نفر را شامل می‌شود که متوسط ماهانه نزدیک به شش میلیارد تومان مستمری و حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت می‌شود.

دیری از پرداخت ماهانه هفت میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان خبر داد و اضافه کرد: هزار و ۶۹۹ نفر دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در استان بوشهر هستند که ماهانه هفت میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5554965

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