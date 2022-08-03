به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف کلان ورزش کشور و عنایت به بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و علاقه مندی قشر فرهیخته دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به ورزش میهن اسلامی، و ضرورت توجه به شور و نشاط و شکوفایی ابعاد روحی، جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی اقشار جامعه به ویژه دانشجویان که مدیران و آینده سازان فردای کشور هستند، تفاهم نامه همکاری میان دو فدراسیون دانشگاهی و زورخانه ای به امضا رسید.

در این تفاهم نامه ترویج منش و فرهنگ پهلوانی و اخلاق مداری در نسل جوان، توسعه کمی و کیفی رشته‌های ورزش زورخانه ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی در دانشگاه‌ها، بهره مندی بهینه از منابع انسانی، مالی، علمی و امکانات ورزشی دو فدراسیون بویژه در استان‌ها، هماهنگی و هم‌راستایی برنامه‌های توسعه و ارتقای ورزش تعلیمی- تربیتی و قهرمانی ورزش‌های زورخانه ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی، توانمندسازی منابع انسانی به ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی در ترویج و توسعه ورزش زورخانه ای، کمک به غنی سازی اوقات فراغت، دانشجویان با فعالیت‌های مفید و سازنده ورزش زورخانه ای، تشکیل تیم‌های ورزش زورخانه ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی در دانشگاه‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی دانشگاهی با استفاده از امکانات دو فدراسیون مورد توافق به امضاء رسید.

همچنین تشکیل کمیته ورزش دانشجویی، برنامه‌های استعدادیابی با تشکیل کارگروه مشترک توسط دو فدراسیون، برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری برای کارشناسان و معلمان تربیت بدنی در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها، برگزاری طرح‌های پژوهشی- ورزشی، همایش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در راستای توانمندسازی مربیان و اعضای هیأت علمی و کارشناسان تربیت بدنی از دیگر موارد توافق شده در این تفاهم نامه می‌باشد.

این تفاهم نامه همکاری میان هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و مهرعلی بارانچشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و با حضور علی دوست نایب رئیس فدراسیون و مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به امضا رسید.