مدیران دزفول از سرگردانی ارباب رجوع در ادارات جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دزفول که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهروندان از نحوه برخورد و رفتار کارمندان و مدیران برخی ادارات شهرستان بسیار گله مند هستند در حالی که بارها در جلسات شورای اداری تاکید کرده بودم که از سرگردانی ارباب رجوع در ادارات جلوگیری شود.

وی افزود: وقتی ما نیز نارضایتی‌هایی را از برخی مدیران داریم و بدیهی است که میزان نارضایتی مردم بیشتر است. جایگاه مدیر برای مدیریت است و اگر قرار باشد که مردم خودشان کارهای قانونی و اداری خود را انجام دهند که دیگر ساختار تشکیلاتی شکل نمی‌گرفت.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به نارضایتی کارمندان برخی ادارات و نهادها از مدیران خود به دلیل بی توجهی به حق و حقوق آنها تاکید کرد: رئیس اداره باید پای درد ِ دل مجموعه خود بنشیند چرا که وقتی دغدغه‌های کارمندان جدی گرفته نشود، بداخلاقی کارمند برای ارباب رجوع خواهد بود و این امر موجب نارضایتی و دلسردی مردم از نظام می‌شود؛ بنابراین ضروری است که مدیران و کارمندان نسبت به عواقب و خطرات ناشی از بدرفتاری خود با ارباب رجوع هوشیار باشند.

فرهمندپور از تشکیل گروه بازرسان نامحسوس فرمانداری به منظور بازرسی از رفتار و عملکرد کارکنان ادارات شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این گروه که به شکل جهادی فعالیت می‌کند و کم کاری‌های ادارات را گزارش می‌دهد و این کم کاری توسط واحد بازرسی و فرمانداری جمع بندی شده و در ارزیابی مدیران و ادارات تأثیر بسیاری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بازرسی‌های نامحسوس توسط برخی ارگان‌ها در حال انجام است و گزارش حاصل از این بازرسی‌ها نیز جمع بندی خواهد شد.

فرماندار ویژه دزفول با انتقاد از کم کاری برخی ادارات در زمینه جذب تسهیلات اشتغالزایی گفت: ادارات و دستگاه‌های کم کار به اداره کل‌های خود معرفی شدند و در ارزیابی آن مدیر و اداره نیز لحاظ می‌شود از سویی اداراتی که در زمینه اشتغالزایی فعالیت مطلوب و مفیدی داشته باشند نیز تشویق شده و به اداره کل معرفی خواهند شد.

فرهمندپور با تاکید بر لزوم حمایت بیش از پیش ادارات از تولید کننده ها و سرمایه گذاران افزود: ادارات خدمات رسان وقتی قصد دارند خدماتی را از کارخانه جات و ادارات مهم قطع کنند باید حتماً با فرمانداری هماهنگی لازم را داشته باشند تا این موضوع از طریق فرمانداری پیگیری و برطرف شود؛ همچنین نباید با قطع بدون هماهنگی خدمات مانع اتفاقات بزرگ شد و تولید را متوقف کرد.

وی ادامه داد: هرچند همه ادارات و تولید کنندگان موظف به پرداخت بدهی‌های خود به دستگاه‌های خدمات رسان هستند اما با این وجود نباید بدون هماهنگی دست به اقدامی زد که منجر به خلل در روند تولید و خدمات رسانی شود.

فرماندار ویژه دزفول از بی توجهی به موضوع عفاف و حجاب در برخی ادارات شهرستان انتقاد کرد و گفت: حجاب صرفاً مختص بانوان نیست و کارمندان مرد نیز باید شئونات اسلامی را رعایت کنند. مشاهده شده که در برخی ادارات و دستگاه‌ها کارمندان با پوشش غیررسمی در محل کار حاضر می‌شوند که هرچه زودتر این رویه باید پایان یابد.

فرهمندپور تاکید کرد: نظام و انقلاب برای همه ما است و در این ایامی که اسلام در مظلومیت قرار گرفته هیچکس حق کوتاهی و بی توجهی ندارد، مدیران ادارات عفاف و حجاب را ابتدا از کارمندان خود آغاز کنند؛ بنابراین نباید اجازه داده شود که نسبت به فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر غفلتی صورت بگیرد.

وی با اشاره به حضور نیافتن برخی رؤسای ادارات در جلسات مهم عنوان کرد: برخی مدیران برای حضور نیافتن در جلسات مهم نه تنها هماهنگی به عمل نمی‌آورند بلکه جانشینی نیز از سوی آنها در جلسه حضور نمی‌یابد. مشاهده شده که رئیس یک اداره تاکنون هرگز در جلسه شورای اشتغال شهرستان حضور نیافته و مصوبات جلسه را نیز اجرا نکرده و این در حالی است که همه مدیران موظف به حضور در جلسات هستند؛ بنابراین به این دسته از مدیران اعلام می‌شود که هیچ تعارف و عذری پذیرفته نیست و قطعاً با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

فرهمندپور در خصوص پایین بودن میزان تحقق سهمیه اشتغال دستگاه‌های اجرایی دزفول در سال جاری گفت: مدیران تلاش کنند تا هرچه سریع‌تر بخش قابل توجهی از سهمیه اشتغال شهرستان محقق شود، ضمن اینکه قطعاً با مدیران کم کار در این زمینه برخورد خواهد شد.

مدیران ادارات مراقب رفتارهای کارمندان باشند

فرمانده انتظامی دزفول در این نشست اظهار کرد: نیروی انتظامی دزفول در زمینه تأمین نظم امنیت مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی و مدیریت ترافیک با تمام توان تلاش خواهد کرد و در این زمینه کاملاً هوشیار خواهد بود.

سرهنگ روح الله گراوندی با بیان اینکه مردم عاشق نظام و ولایت هستند، افزود: برخی مدیران ادارات ناخواسته و از روی غفلت با یک اظهار نظر غلط و رفتار نادرست موجب دلسردی و ناراحتی مردم از نظام می‌شوند.

وی عنوان کرد: تعداد زیادی از مردم به ما مراجعه و از رفتار برخی کارمندان با ارباب رجوع شکایت می‌کنند و ما نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم اما ضرورت دارد که مدیران ادارات مراقب رفتار کارمندان خود و فضای دروغین مجازی باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تاکید کرد: مدیران باید در تراز جمهوری اسلامی باشند چرا که ما خواستار وجود مدیرانی هستیم که دلسوز و کاردان باشند.

سرهنگ گراوندی با بیان اینکه ۲۰۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان در جهان بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، گفت: هدف این شبکه‌ها فروپاشی بنیان خانواده‌ها در جمهوری اسلامی است هرچند دشمن تاکنون هیچ غلطی نکرده اما قطعاً یک دشمن ضعیف و ساده نیست؛ بنابراین باید در این زمینه کاملاً هوشیار باشیم.

وی با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی شهرستان توسط پلیس فتا، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه عنوان کرد: مدیران باید مراقب اظهار نظرهای خود و کارمندانشان در فضای مجازی باشند تا با نشر غلط برخی مطالب و اقدامات نادرست موجب دلسردی و یا انحراف مردم نشوند.