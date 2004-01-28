به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، در اين سفر، جان بولتون موضوعات مورد بحث در سفر اخير كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به روسيه را پيگيري و مورد بحث و بررسي قرارمي دهد.
گفته مي شود كار"جان بولتون" تنها براي چانه زني و امتيازگيري درباره موضوعات مطروحه و يا بحران هاي موجود به روسيه است.
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در اين باره عنوان كرد: جان بولتون در اين سفر به دنبال بررسي موضوعات امنيتي موجود ميان دو كشور، خلع سلاح و گسترش نيافتن سلاح هاي كشتار جمعي در منطقه است.
اين سخنگو همچنين با اشاره به وجود فعاليت مشترك ميان آمريكا و روسيه در زمينه دفاع ضد موشكي گفت : بررسي مسائل منطقه اي مانند مسائل هسته اي كره شمالي و ايران و انتقال فناوري هسته اي پاكستان به ديگر كشورها نيز از جمله موضوعات مورد بحث در سفر معاون اول وزيرامور خارجه آمريكا به روسيه است .
براي بررسي تحولات جاري منطقه صورت مي گيرد
سفر معاون وزير امور خارجه آمريكا به روسيه
جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا امروز در سفري چهار روزه راهي روسيه شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، در اين سفر، جان بولتون موضوعات مورد بحث در سفر اخير كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به روسيه را پيگيري و مورد بحث و بررسي قرارمي دهد.
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