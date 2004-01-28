به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، در اين سفر، جان بولتون موضوعات مورد بحث در سفر اخير كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به روسيه را پيگيري و مورد بحث و بررسي قرارمي دهد.

گفته مي شود كار"جان بولتون" تنها براي چانه زني و امتيازگيري درباره موضوعات مطروحه و يا بحران هاي موجود به روسيه است.

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در اين باره عنوان كرد: جان بولتون در اين سفر به دنبال بررسي موضوعات امنيتي موجود ميان دو كشور، خلع سلاح و گسترش نيافتن سلاح هاي كشتار جمعي در منطقه است.

اين سخنگو همچنين با اشاره به وجود فعاليت مشترك ميان آمريكا و روسيه در زمينه دفاع ضد موشكي گفت : بررسي مسائل منطقه اي مانند مسائل هسته اي كره شمالي و ايران و انتقال فناوري هسته اي پاكستان به ديگر كشورها نيز از جمله موضوعات مورد بحث در سفر معاون اول وزيرامور خارجه آمريكا به روسيه است .