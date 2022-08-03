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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۷

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه خبر داد؛

جمع‌آوری ۱۳۶ میلیارد ریال زکات در چهار ماهه نخست سال جاری

جمع‌آوری ۱۳۶ میلیارد ریال زکات در چهار ماهه نخست سال جاری

کرمانشاه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از جمع‌آوری ۱۳۶ میلیارد ریال زکات در چهار ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.

پیمان ترکمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زکات به غلات اربعه از جمله گندم، جو، خرما و کشمش و به حیوانات ثلاثه از جمله گاو، شتر و گوسفند و طلا و نقره در صورت وجوب شرایط حد نصاب تعلق گرفته که به طور مثال حد نصاب گندم ۸۴۷ کیلو است که پس از کسر هزینه‌ها در دیم یک دهم و در آبی یک بیستم زکات تعلق می‌گیرد.

وی افزود: میزان زکات جمع‌آوری شده در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال است که علاوه بر جمع‌آوری زکات اقلام ذکر شده هر ساله زکات فطریه سادات و کفاره هم توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) جمع‌آوری می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: میزان زکات جمع‌آوری شده در روز عید فطر از جمله زکات عام، سادات و کفارات ۱۰۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال بوده است.

ترکمانه گفت: فطریه عام ۱۰۳ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال، فطریه سادات ۹۸۹ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال و میزان کفارات جمع‌آوری شده یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال است.

وی بیان کرد: زکات جمع آوری شده صرف نیازهای امور محرومین، فقرا و امورات عام المنفعه از جمله ساخت، احداث، مرمت و بازسازی مساجد، مدرسه، خانه عالم، خانه بهداشتی و معابر می‌شود که تاکنون از محل زکات جمع‌آوری شده ۹۶ درصد برای فقرا و چهار درصد برای امورات عام المنفعه هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه افزود: جریان سازی زکات در بیان و فرآیند کلی یک واجب و فریضه الهی است و در قرآن کریم ۳۲ بار واژه زکات آمده که ۲۷ بار آن در کنار نماز است و بنا بر روایات حضرات معصومین علیهم السلام شرط قبولی نماز پرداخت زکات ذکر و سفارش تاکید شده است.

ترکمانه بیان کرد: زدودن فقر و محرومیت و حل مشکلات نیازمندان و نیازهای عموم و جلوگیری از شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی از جمله جریان سازی زکات در جامعه است.

کد مطلب 5555216

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