پیمان ترکمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زکات به غلات اربعه از جمله گندم، جو، خرما و کشمش و به حیوانات ثلاثه از جمله گاو، شتر و گوسفند و طلا و نقره در صورت وجوب شرایط حد نصاب تعلق گرفته که به طور مثال حد نصاب گندم ۸۴۷ کیلو است که پس از کسر هزینه‌ها در دیم یک دهم و در آبی یک بیستم زکات تعلق می‌گیرد.

وی افزود: میزان زکات جمع‌آوری شده در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال است که علاوه بر جمع‌آوری زکات اقلام ذکر شده هر ساله زکات فطریه سادات و کفاره هم توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) جمع‌آوری می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: میزان زکات جمع‌آوری شده در روز عید فطر از جمله زکات عام، سادات و کفارات ۱۰۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال بوده است.

ترکمانه گفت: فطریه عام ۱۰۳ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال، فطریه سادات ۹۸۹ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال و میزان کفارات جمع‌آوری شده یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال است.

وی بیان کرد: زکات جمع آوری شده صرف نیازهای امور محرومین، فقرا و امورات عام المنفعه از جمله ساخت، احداث، مرمت و بازسازی مساجد، مدرسه، خانه عالم، خانه بهداشتی و معابر می‌شود که تاکنون از محل زکات جمع‌آوری شده ۹۶ درصد برای فقرا و چهار درصد برای امورات عام المنفعه هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه افزود: جریان سازی زکات در بیان و فرآیند کلی یک واجب و فریضه الهی است و در قرآن کریم ۳۲ بار واژه زکات آمده که ۲۷ بار آن در کنار نماز است و بنا بر روایات حضرات معصومین علیهم السلام شرط قبولی نماز پرداخت زکات ذکر و سفارش تاکید شده است.

ترکمانه بیان کرد: زدودن فقر و محرومیت و حل مشکلات نیازمندان و نیازهای عموم و جلوگیری از شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی از جمله جریان سازی زکات در جامعه است.