۴۳۴ بیمار مبتلا به کرونا در فارس بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۹۲ هزار و ۷۹۸ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۴۳ هزار و ۷۰۶ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۰۱ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۲۴ هزار و ۷۲۰ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۴۰۵ هزار و ۳۹۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۸ هزار و ۹۸۶ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۸۱ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۴۳۴ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۵۵ نفر رسید.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۳۱ هزار و ۲۷۶ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۷۸ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۶ هزار و ۵۱ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۳۲ هزار و ۸۸۶ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۴۲ دوز نوبت سوم و ۷۸ هزار و ۵۹۹ دوز یادآور واکسن بوده است.