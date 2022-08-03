به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الدین دریکوند روز چهارشنبه در مراسم عزاداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش طی سخنانی واقعه عاشورا را تشریح کرد.

وی با تقدیر از مدیرکل و مربیان کانون پرورش فکری به خاطر ترویج فرهنگ عاشورایی گفت: معرفت افزایی عاشورایی و تولید محتواهای فرهنگی با قصه گویی، نقاشی، شعر، داستان و… به خوبی به کودکان و نوجوانان عضو کانون منتقل می‌شود.

رئیس هیئت‌های مذهبی کشور با بیان شعار محرم امسال با عنوان «نجات اهل عالم با حسین (ع) است»، اضافه کرد: از جمله درس‌های مهم عاشورا که می‌تواند در بین کودکان و نوجوانان به عنوان الگو معرفی شود شجاعت، ایثار و شهادت است.

وی گفت: یکی از درس‌های مهم عاشورا، اخلاص امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان بوده است.

بنابراین گزارش، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و دهه اول محرم الحرام به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا و مداحی در اداره کل کانون لرستان در خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم محمدجواد حیدری منش عضو مرکز شماره دو خرم آباد و محمدحسین جمیاری عضو کتابخانه سیار شهری شماره یک خرم آباد به قرائت زیارت عاشورا و مداحی پرداختند.

در بخش پایانی این مراسم حجت الاسلام والمسلمین روح الدین دریکوند رئیس هیئت‌های مذهبی کشور و محمد جواد محمدی مدیر کل کانون لرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از محمدجواد حیدری منش و محمدحسین جمیاری تجلیل کردند.