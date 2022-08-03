توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب و تنه درخت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید امیری ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در حین گشت زنی در محدوده شهرستان چگنی، یک دستگاه بنز کامیون حامل چوب و تنه درختان خودروی بید توقیف شد.

وی ادامه داد: این محموله سپس به اداره منابع طبیعی شهرستان چگنی برای سیر مراحل قانونی انتقال داده شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان تصریح کرد: متخلفان حوزه منابع طبیعی باید بدانند که یگان حفاظت منابع طبیعی شبانه روز در حال گشت زنی است.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است اما متأسفانه بعضی از افراد به این مهم توجه نمی‌کنند.

سرهنگ امیری ضمن هشدار به متخلفان منابع طبیعی افزود: از همه مردم شریف استان تقاضا دارم در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را با شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع داده تا در کمترین زمان ممکن یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان‌ها به موضوع رسیدگی کنند.