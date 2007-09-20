مواضع فرانسه با توجه به رضایت آژانس از همکاری ایران، تعجب برانگیز است/ کوشنر دنباله رو بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل گفت و گوی دکتر علی آهنی با شبکة فرانس 24 تلویزیون فرانسه چنین است:

خبرنگار: آیا شما این سخنان برنار کوشنر را جدی می گیرید؟

آهنی : در ابتدا، ما از شنیدن این طرز بیان نظامی تعجب کردیم. در ایران و نیز در کل دنیا، از این سخنان این طور برداشت می شد که دیپلماسی فرانسه، خط آمریکا را ادامه خواهد داد. این باعث تأسف است چرا که فرانسه همواره در ایران و در دنیا به بالندگی اش به استقلال سیاسی خود شناخته شده است. بنابر این کاملاً غیر منتظره بود.

سئوال ـ آیا شما این اظهارات را جدی می گیرید؟

ـ نه برای اینکه اینطور نیست و این تهدید بی معناست.

سئوال ـ آیا به این خاطر معنا ندارد که به نظر شما فرانسه امکان شرکت را ندارد؟

ـ اساس این اظهارات بر ماهیت فعالیتهای هسته ای ایران بوده است. آنچه که مسلم است اینست که فعالیتهای هسته ای ما کاملاٌ غیر نظامی هستند و تحت کنترل دقیق آژانس هستند. بنابر این بی معناست که این نگرانی از سوی برخی از کشورها و جامعة بین المللی وجود دارد که این فعالیتها احتمالا به سوی مقاصد نظامی منحرف شوند.

سئوال ـ شما می گوئید که این یک برنامة غیر نظامی است ولی تمامی نیروگاههای خود را باز نمی کنید و به آژانس این امکان را نمی دهید که به تمامی نیروگاههای اتمی شما دسترسی داشته باشد. چرا؟ آیا به این خاطر است که چیزهائی برای مخفی کردن وجود دارد؟

ـ نه اصلاً این طور نیست. شما کاملاًٌ در جریان گزارش آقای البرادعی هستید. خوشبختانه ما با آژانس در مسیر خوبی قرار داریم تا مسائلی که هنوز باقی مانده اند را حل کنیم و آقای البرادعی از این موضوع راضیست. در این مرحله که ما با آژانس به خوبی جلو می رویم شنیدن این اظهارات جنگ طلبانه از سوی آقای کوشنر باعث تعجب بود چرا که شما خوب می دانید که هدف قطعنامه های شورای امنیت در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران اینست که تضمینهائی داده شود مبنی بر اینکه فعالیتهای هسته ای ایران غیر نظامی هستند و غیر نظامی باقی خواهند ماند و برای تحقق این هدف آنها برخی اقدامات مثل تعلیق غنی سازی اورانیوم را در نظر گرفته اند. اگر بتوانیم با آژانس این مسئله را حل کنیم و بتوانیم فرمولهای تضمینی را آماده کنیم مبنی بر اینکه فعالیتهای ایران در مسیر درست و کاملاً غیرنظامی است، بنابر این این نوع تهدیدها معنائی نخواهند داشت.

تحلیلگر سیاسی شبکة فرانس 24: آیا شما اینطور احساس نمی کنید که فرانسه و غرب، با متوسل شدن به چنین سخنانی سعی می کنند در داخل نظام ایران تضادهائی بوجود آورند. بدین معنا که در حال حاضر، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور است، ولی اگر روزی او رئیس جمهور نباشد، و افراد دیگری مثل آقای منتظری یا آقای خاتمی رئیس جمهور بشوند، شاید بتوان مسئله را حل کرد، آیا شما فکر نمی کنید که غرب می خواهد اینکار را بکند؟

ـ من اینطور فکر نمی کنم برای اینکه در مورد برنامه هسته ای در ایران اتفاق نظر وجود دارد. تصمیم در مورد این برنامه اصلاً جدید نیست و شروع آن حتی به دوران رژیم سابق برمی گردد. این برنامه ادامه یافت و حتی قبل از رسیدن آقای احمدی نژاد به قدرت این برنامه ادامه داشته است .

سئوال ـ ولی نه به شکل تهدید کننده ای که امروز وجود دارد.

ـ نه، تهدید کننده نیست، متأسفانه اصل موضوع توسط برخی رسانه ها و اقدامات سیاسی دستکاری شده است. آژانس حضور دارد، دوربینهای آژانس وجود دارند. بازرسین هم حضور دارند.

سئوال ـ ولی همه جا این طور نیست. مثلاً در بوشهر؟

ـ در بوشهر، نیروگاه تحت نظر دقیق روسهاست، حتی در سایتهای دیگر، دوربینهای آژانس وجود دارند، بازرسین رفت و آمد می کنند. بنابراین، این کاملاً بی معناست.

سئوال ـ آیا شما احساس نمی کنید که از لحاظ سیاسی و اقتصادی عرصه بر ایران تنگ تر شده است؟ ایرانیها خوب زندگی نمی کنند، بویژه در مورد مسئلة بنزین این مطلب را دیدیم.

ـ شما باید در ایران حضور داشته باشید تا ببینید که زندگی ایرانیها در چه سطحی است. هرچند که مجازاتها می توانند یک سری مشکلاتی بوجود بیاورند ولی ما از سال های طولانی در گذشته به این مجازاتها عادت کرده ایم.

سئوال ـ ایرانی ها ساعتها صبر می کنند تا بنزین بخرند.

ـ نه، آنها برای سهمیة در نظر گرفته شده منتظر نمی مانند، در ایران بنزین بیش از حد هدر داده می شد، آنهم با قیمتی که بسیار ارزان بود و نیز به طور غیر قانونی از ایران خارج می شد، برای همین این تصمیم گرفته شد.

سئوال ـ آیا شما فکر می کنید که دیپلماسی فرانسه در قبال ایران در ماههای اخیر عوض شده است؟ آیا به طور اساسی عوض شده است یا فقط ظاهر آن عوض شده است؟

ـ اینطور احساس می شود که برخی نزدیکیها به سوی آمریکا وجود دارد ولی من فکر نمی کنم که افکار عمومی فرانسه قبول کند که فرانسه راه آمریکا را ادامه دهد، من اصلاً اینطور فکر نمی کنم. در مورد اقدامات و نوآوریهای آقای سارکوزی هم می توان امیدوار بود که بتواند به حل برخی از مشکلات بین المللی کمک کند،

سئوال ـ حتی مسائل مربوط به ایران؟

ـ چراکه نه، چرا که ایران و فرانسه دارای قابلیتهای بسیار برای مشارکت باهم هستند، هم همکاری دوجانبه در راستای منافع مشترک و هم برای حل برخی مسائل منطقه ای و بین المللی.

سئوال ـ وقتی آقای سارکوزی می گوید که بمب ایران یک فاجعه خواهد بود، شما نمی توانید بدون واکنش بمانید.

ـ ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم. برای همین بی معناست. او حق دارد که می گوید که در این صورت به سوی یک فاجعه می رویم. او داده های مربوط به منطقة ما را خوب می شناسد و می داند که یک بمباران احتمالی فاجعه بار خواهد بود، آقای سارکوزی این مطلب را خوب می داند و برای همین است که اصرار می کند تا اوضاع به این سمت نروند و ما هم بر همین عقیده ایم. برای اینکه ما متقاعدیم که فعالیتهای ما کاملاً غیر نظامی هستند و ما یک همکاری کاملاً دقیق با آژانس داریم و کاملاً آماده هستیم تا هر گونه کنترلی را بپذیریم تا همه خیالشان راحت باشد که فعالیتهای ما کاملاً غیر نظامی است.

سئوال ـ در مورد ایران و نقش آن در عراق، که متهم به دادن سلاح است، چه می توان گفت؟

ـ چه کسی ما را متهم می کند؟ بهترین راه بررسی این موضوع خود مقامات عراقی هستند. ما همکاری تنگاتنگی با دولت عراق داریم، و نقش مهمی در اجرای پروژه های مختلف در عراق داریم، چرا ما به دنیال بی ثباتی در عراق باشیم؟ صلح و ثبات در عراق به نفع ما هم است، پس چرا ما باید به دنبال بی ثبات کردن اوضاع در عراق باشیم؟ این نوع اتهامات کاملاً بی اساس هستند.

سئوال ـ خود مقامات عراقی هم شما را متهم می کنند.

ـ نه اصلاً، ما سخنان مقامات مختلف عراقی را شنیده ایم، آنها بر حسن نیت ایران و روابط خوب بین ایران وعراق تأکید می کنند و ما تماسهای خوبی با آنان داریم

سئوال ـ آیا در زمینة برخوردهای روزانة شیعه ها و سنی ها هم همین طور است؟

ـ در عراق، از قرنها پیش، سنی ها و شیعه ها باهم زندگی می کنند. روابط کاملاً خوب خانوادگی و تاریخی بین این دو جامعه وجود داشته است. ما فکر نمی کنیم که یک جنگ داخلی بین شیعه و سنی وجود داشته باشد . ولی متأسفانه برخی تحریکات و دستکاریها وجود دارند که باعث بروز این گونه برخورد می شوند.

سئوال ـ این دستکاریها از سوی چه کسانی هستند؟

ـ عوامل مختلف داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارند که به دنبال منافع خود هستند. باید به آنها کمک کرد که با همدیگر به تفاهم برسند. سیاست ما از زمان به قدرت رسیدن دولت کنونی عراق این بوده است که به آنها کمک کنیم، پس از سقوط صدام، ما اولین کشور منطقه بودیم که بدنبال یک روند سیاسی بودیم و از این روند حمایت کردیم. متأسفانه برخی تحریکات و مشکلات داخلی و خارجی در عراق وجود داشته اند، و باید با بررسی داده های داخل عراق به عراقیها کمک شود.

به گزارش مهر ، دکتر علی آهنی همچنین در مصاحبه دیگری با روزنامه معتبر "لوپاریزین" با انتقاد از رویکردهای اخیر وزیر خارجه فرانسه گفت: کوشنر در جهت بوش حرکت می کند.

این روزنامه ضمن چاپ عکسی از آقای علی آهنی که ذیل آن نوشته است « از نظر علی آهنی سفیر ایران، کشورهایی همانند فرانسه می توانند به امریکایی ها توصیه کنند تا از راه جنگ چشم پوشی نمایند»، مصاحبه ای را باوی درج نموده و در مقدمه بقلم برونو فانوچی و هانری ورنه می نویسد:

دیروز در مسکو، برنارد کوشنر تلاش نمود تا طوفانی را که اظهاراتش در ارتباط با ایران به پا کرده بود آرام نماید و قدمی به عقب گذاشت و گفت « همه چیز باید بمنظور اجتناب از جنگ باشد... می بایست مذاکره نمود مذاکره کرد بطور مداوم مذاکره کرد بدون اینکه از پس زدن ها هراس داشت... ما طرفدار جنگ نیستم. در حرف هایم دستکاری شده است. من طالب جنگ نیستم بلکه صلح را خواهانم» و تاکید نمود که سوءتفاهم شده و رسانه ها را متهم نمود که بسیار غلو کرده اند ! حال شاهد تداوم موج ناشی از اظهارات وی در خارج و داخل هستیم. بدینسان روز گذشته برخی از مقامات اکثریت یو/ام/پ بطور خصوصی اظهارات کمتر دیپلماتیک دکتر کوشنر را مورد تقبیح قرار دادند.

در وزارتخارجه تلاش می شد تا این ماجرا را از تب و تاب بیاندازند. یک دیپلمات می گوید « از 6 ماه می، زمان انتخاب سارکوزی، سیاست فرانسه در قبال ایران تغییری نکرده است. اولویت ما همچنان مذاکرات است حتی اگر برای قطعنامه جدیدی در سازمان ملل و مجازات هایی در اتحادیه اروپا کار می کنیم تا تهران را تحت فشار بگذاریم». علی آهنی، سفیر ایران در پاریس نسبت به این وضعیت واکنش نشان می دهد.

لوپاریزین- اظهارات روز یکشنبه برنارد کوشنر را که از امکان یک « جنگ» سخن گفت چگونه تفسیر می کنید؟

- شنیدن چنین سخنان رزمی از دهان آقای کوشنر عجیب بنظر می رسد که خیلی دور از موضع معمولی فرانسه است. وی این احساس را می دهد که در جهت دولت بوش حرکت می کند. اما افکار عمومی فرانسه همواره به استقلال کشورش و اینکه بعنوان یک دنباله رو نسبت به امریکا نبوده افتخار می کرد. در اینجا بنظر می رسد که پاریس تغییر جهت داده باشد. از سوی دیگر اظهارات برنارد کوشنر در فرانسه و متحدین اروپایی آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

س- نیکلا سارکوزی نیز از بمباران ایران سخن گفته بود...

- بین سخنان رئیس جمهوری سارکوزی و اظهارات آقای کوشنر تمایز قائل هستم. [ رئیس جمهور] بر ضرورت ممانعت از جنگ تاکید می نمود در حالیکه نفر دوم برعکس آن، روی آماده شدن برای بدترین حالت تاکید نمود که بمعنای ورود به یک مرحله جنگی می باشد. اظهاراتی غیرمنتظره در حالیکه در حال مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم که اظهار می دارد از پیشرفت مسائل راضی است .

س- آیا دیپلماسی فرانسه طرفدار امریکا شده است؟

- دولت فعلی بنظر نزدیک تر به تفکر امریکایی است. اما فرانسوی ها دوست ندارند این احساس را داشته باشند که در خط واشنگتن قرار گرفته اند، چیزیکه تاکنون هم صورت نگرفته است. با این وضعیت، همه منجمله آقای سارکوزی روی دیالوگ و مذاکرات بمنظور حل و فصل پرونده حساس هسته ای ایران پافشاری می کنند. امیدواریم که توضیحات دقیق آقای کوشنر بتواند سوءتفاهم ها را برطرف کند.

س- وی دیروز در مسکو اظهار داشت که می بایست به هر کاری برای اجتناب از جنگ دست زد...

- در واقع آهنگ دیگری است که می تواند کمکی به آرام کردن افکار عمومی ایران باشد که از اظهارات یکشنبه ایشان شوکه شده است.

س- معذلک رئیس جمهوری احمدی نژاد عادت به اظهارات جنجال برانگیز بالاخص در تهدید علیه اسرائیل دارد.

- در هر حال هرگز شنیده نشده است که ایران بگوید بمب اتمی می خواهد. ایران بدنبال مجهز شدن به بمب نیست. در عوض، کشور ما می خواهد برای مقاصد مسالمت آمیز، فناوری آن را در اختیار داشته باشد. در ارتباطات با اظهارات علیه اسرائیل، انتقادهایی است علیه جنایات غیرقابل پذیرشی که در سرزمین های فلسطینی صورت گرفته اند. اما رئیس جمهوری احمدی نژاد یهودی ستیز نیست.

س- آیا هنوز هم فرانسه می تواند نقشی در منطقه ایفا نماید؟

- فرانسه توان آن را دارد، بخاطر اهمیت آن درون اتحادیه اروپا. این کشور می تواند در حل برخی پرونده های بین المللی فعال باشد. اما برای این منظور، بالاخص نبایستی ایران را نادیده گرفت. فرانسه از بخت های بزرگی برای انجام برخی پروژه های مرکز هسته ای در ایران و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برخوردار می باشد ولی برای ورود به این مرحله می بایست جو سیاسی را آماده ساخت. توجه داشته باشید که رقابت های زیادی در جهان اقتصادی وجود دارد، و ایران یک بازار بسیار بزرگی هم می باشد. قابل تاسف خواهد بود که به منافع شرکت های فرانسوی لطمه وارد آورد.

س- در خصوص پرونده هسته ای، چه انتظاری از پاریس دارید تا بتواند بحران را حل کند؟

- ابتدا می بایست واقع گرا بود و گفتگو را از سرگرفت و حق ما در غنی سازی اورانیوم غیرنظامی را پذیرفت سپس وارد مرحله همکاری تنگاتنگ و ملموس بمنظور ضمانت نیازهای انرژیایی هسته ای ما شد. ما نیاز به ساخت حدود بیست مرکز هسته ای داریم.

س- شما برنامه هسته ای نظامی مخفی ندارید؟

- اصلاً !

س- اگر مذاکرات با شکست روبرو شوند، فکر می کنید که امریکایی ها طرح هایی برای حمله به ایران دارند؟

- دولت بوش در عراق به دام افتاده است. رئیس جمهور امریکا بخاطر اشتباهاتش در عراق تحت فشار بسیار زیاد داخلی است. چگونه در نظر می گیرید که یک دیوانگی دیگری بکند و خود را در یک بحران دیگری بیاندازد؟ بنظر من چنین سناریوهایی جدی نیستند.

س- پیامدهای ناشی از یک حمله امریکایی کدام ها هستند؟

- امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد ولی خود را آماده تمامی سناریوها و پیامدهای گسترده، وحشتناک و غیرقابل پیش بینی آن کرده ایم. کشورهایی همانند فرانسه می توانند به امریکایی ها توصیه کنند تا از این راه که برای همه فاجعه بار خواهد بود، چشم پوشی نمایند.