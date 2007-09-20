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۲۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۱

/آخرین تحولات امنیتی عراق/

کشته شدن سه نظامی آمریکایی/ حملات مختلف در بغداد و بعقوبه

کشته شدن سه نظامی آمریکایی/ حملات مختلف در بغداد و بعقوبه

کشته شدن سه نظامی آمریکایی در استانهای بغداد و صلاح الدین و کشته و زخمی شدن 14 نفر در حملات مختلف در بغداد و بعقوبه از جمله خبرهای مربوط به تحولات امنیتی عراق تا این ساعت به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از کشته شدن سه نظامی خود در عراق خبر داد.

دو نفر از این نظامیان در بغداد و یک نظامی دیگر در استان صلاح الدین کشته شدند.

به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره ای نشده است.

با کشته شدن این سه نظامی، شمار کشته های نظامیان آمریکا در سال 2003 تاکنون به سه هزار و 790 نفر رسیده است.

 از سوی منابع بیمارستانی و امنیتی عراق امروز از کشته شدن چهار عراقی و زخمی شدن بیش از 10 نفر دیگر در حملات مختلف در بعقوبه و بغداد خبر دادند.

در یکی از این حملات، بر اثر انفجار بمب که یک گشتی پلیس را هدف قرار داده بود، یک غیر نظامی عراقی کشته و نه نفر از جمله دو پلیس زخمی شدند.

در یکی دیگر از حملات، انفجار در مرکز بغداد، به کشته شدن دو سرباز عراقی و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامید.

در حمله ای دیگر در بعقوبه، افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سوی مردم، دو غیر نظامی عراقی را کشتند.

در این منطقه همچنین چهار جسد ناشناس کشف شد.   

کد مطلب 555546

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