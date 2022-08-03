به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: برنامههایی که شورای مرکزی مردم را دعوت میکند میبایست مبنای آن خدایی باشد و در این راستا باید در زمینه شناسایی برنامههایی که جامعه را به سمت پروردگار سوق میدهد همت داشت.
وی عنوان داشت: برنامههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید به دور از بدعتها و خرافات باشد و و در این زمینه باید ضابطه مند و منسجم عمل کرد.
وی با تاکید بر انجام درست سیاستگذاری ها توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: انتظار میرود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ظرفیتهای مردمی به نحو احسن استفاده کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان قم نیز در ابتدای این دیدار اظهار داشت: ۱۲ مرداد مصادف با چهل و دومین سالگرد تأسیس نهاد انقلابی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف بیان داشت: این شورا در برههای مختلف اتقلاب اسلامی تا کنون سیاستگذاری و نقش راهبری در مناسبتهای مذهبی و ملی را بر عهده داشته است.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای نسل جوان و انقلابی از جمله برنامههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم است و امیدواریم در این دوره از مشارکت و و حضور نهادهای مختلف در اجرای برنامههای استفاده شود.
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