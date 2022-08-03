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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۰۵

آیت‌الله سعیدی تاکید کرد؛

استفاده حداکثری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم ازظرفیت‌های مردمی

استفاده حداکثری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم ازظرفیت‌های مردمی

قم - امام جمعه قم با تاکید بر انجام درست سیاستگذاری ها توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم بیان داشت: انتظار می‌رود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های مردمی به نحو احسن استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: برنامه‌هایی که شورای مرکزی مردم را دعوت می‌کند می‌بایست مبنای آن خدایی باشد و در این راستا باید در زمینه شناسایی برنامه‌هایی که جامعه را به سمت پروردگار سوق می‌دهد همت داشت.

وی عنوان داشت: برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید به دور از بدعت‌ها و خرافات باشد و و در این زمینه باید ضابطه مند و منسجم عمل کرد.

وی با تاکید بر انجام درست سیاستگذاری ها توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: انتظار می‌رود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های مردمی به نحو احسن استفاده کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان قم نیز در ابتدای این دیدار اظهار داشت: ۱۲ مرداد مصادف با چهل و دومین سالگرد تأسیس نهاد انقلابی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف بیان داشت: این شورا در بره‌های مختلف اتقلاب اسلامی تا کنون سیاستگذاری و نقش راهبری در مناسبت‌های مذهبی و ملی را بر عهده داشته است.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های نسل جوان و انقلابی از جمله برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم است و امیدواریم در این دوره از مشارکت و و حضور نهادهای مختلف در اجرای برنامه‌های استفاده شود.

کد مطلب 5555467

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