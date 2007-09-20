روابط دوستانه ای با ایران داریم / به دوستی خود ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"ریچارد بوچر" دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا روز گذشته در واشنگتن به زعم خود این مسئله را روشن کرد که کشورش همچنان به دنبال دریافت پاسخهایی از سوی دهلی نو برای روابطش با تهران است.

وی ادعا کرد:" دولت هند از نگرانیهای مربوط به رابطه نظامی هند با ایران خیلی خوب آگاه است. تلاش می کنیم تلاش می کنیم تا انجام دهیم این است که همه ، حقایق این مسئله را بفهمند."

اما " ای. کی آنتونی" وزیر دفاع هند در جمع خبرنگاران و در واکنش به ادعاهای بوچر اعلام کرد که رابطه کشورش با آمریکا و ایران از یکدیگر جداست.

وی خاطر نشان کرد:" هند دارای روابط بسیار دوستانه ای با ایران است و به این رابطه ادامه خواهد داد. "

از سوی دیگر، " پراناب موخرجی" وزیر امور خارجه هند اخیرا در دیدار با "مهدی صفری" معاون وزیر امور خارجه کشورمان بر حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید کرد.



آمریکا که قرارداد همکاری هسته ای با هند امضا کرده است؛ تلاش زیادی می کند تا دهلی را با فشارها و سیاستهای خصمانه خود بر ضد جمهوری اسلامی ایران همراه کند و روابط دوستانه دو طرف را برهم زند.