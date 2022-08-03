۱۸ هزار میلیارد ریال برای اشتغال زایی در کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی روز چهارشنبه در چهارمین کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی که به هر دلیلی در سامانه رصد ثبت نشده اند باید به تعهدات خود عمل کنند.

وی گفت: باید بر روی بحث مهارت بیشتر متمرکز شویم چون تأمین مالی برای افراد دارای مهارت بسیار مهم است و یکی از دغدغه‌های اصلی کارگروه اشتغال استان نیز همین مبحث است.

معاون امور اقتصادی استانداری کردستان اعلام کرد: بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات قرض الحسنه در اختیار استان قرار گرفته که با مدیرت اصولی باید منجر به اشتغال شود.

حسینی افزود: فعالین حوزه اشتغال باید پرداخت تسهیلات خروجی خود را در دوره‌های سه ماهه به دستگاه متولی ارائه دهند، تفکیک بخشی استان وجود داشته باشد.

وی گفت: بانک‌های خصوصی که در بحث پرداخت تسهیلات اشتغال کم کاری داشته اند امیدواریم هر چه سریع‌تر به تعهدات خود عمل کنند و پای کار باشند.

معاون اقتصادی استانداری کردستان با ذکر اینکه در بحث اعتبارات پایدار روستایی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل بازپرداخت تسهیلات ابلاغ شده است، گفت: طبق شاخص‌های استانی باید توزیع شهرستانی باشد.

حسینی بیان کرد: سال جاری براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اعتبارت خوبی در بحث تسهیلات قرض الحسنه در اختیار داریم که امیدواریم با مصوبه شورای برنامه ریزی از ظرفیت بنیاد برکت، بسیج سازندگی و سایر فعالین حوزه اشتغال بتوانیم این اعتبارت در اختیار آنها قرار دهیم.