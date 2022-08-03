دوز یادآور از شدت بیماری و مرگ و میر کرونا می کاهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، با تاکید بر اینکه توصیه ما به عموم افراد جامعه به ویژه همکاران در حوزه سلامت که خدمتگزاران مردم هستند؛ این است که حتماً در خصوص تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند، افزود: واکسن‌های موجود در مراکز واکسیناسیون دارای مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و ارگان‌های ذی ربط است و بنده نیز امروز از واکسن نورا که در سبد رسمی واکسیناسیون کشور قرار دارد و یکی از واکسن‌های کاملاً مؤثر و شناخته شده و دارای همه مجوزهای لازم با سخت گیری های مورد نیاز از وزارت بهداشت و ارگان‌های ذی ربط است، برای تزریق دوز چهارم استفاده نمودم.

وی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه و کادر درمان نسبت به تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند، افزود: برای کاهش شدت بیماری و همچنین کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا باید نسبت به تزریق دوز یادآور سوم و چهارم هر چه سریع‌تر اقدام نمود.