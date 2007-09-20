تماسهای محرمانه کاخ سفید و صدام پس از حوادث 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در جلسات دادگاه فدرال نیویورک که به نقش"اوسکار وایت" یک صاحب صنایع آمریکایی درباره رسوایی برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد رسیدگی می کند، از تماسهای محرمانه بین آمریکا و رژیم سابق حزب بعث پس از حملات 11 سپتامبر درنیویورک و واشنگتن در سال 2001 پرده برداشته شد.

بر اساس شهادتی که "سمیر فنسنت" یک صاحب صنایع آمریکایی عراقی الاصل که از تماسهای "وایت" دلال نفت با مسئولان عراقی مطلع بود، "جک کمپ" وزیر سابق مسکن آمریکا روز 31 اکتبر سال 2001 با وی تماس گرفت و از او خواست تا نامه ای را به طارق عزیز معاون نخست وزیر رژیم بعثی سابق عراق ازطرف "کالین پاول" وزیرامور خارجه سابق آمریکا بدهد.

"فنسنت" متن این نامه را به عنوان یک سند به دادگاه ارائه داد که "کالین پاول" در آن از آمادگی بوش در کاهش مجازاتهای اعمال شده علیه عراق درقبال اجازه بازرسی به سازمان ملل متحد برای ازسرگیری تفتیش و بازجویی ها خبر داد.

این آمریکایی عراقی الاصل درادامه شهادت های خود اعلام کرد: "جک کمپ"وزیر مسکن سابق آمریکا درخلال تماسش با دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع دست یافت که چنی به پاول چراغ سبز نشان داد تا این نامه به طارق عزیز ارسال شود.

وی درادامه شهادت های مکتوب خود افزود: فشارهای زیادی از طرف بازها(نئومحافظه کاران) بر دولت بوش برای حمله به عراق وارد شد، اما پاول و چنی با حمله مستقیم به عراق موافق نبودند.

"فنسنت" درادامه تصریح کرد که درآغاز نوامبر همان سال با طارق عزیز نشستی داشت و عزیز پیشنهاد داد تا پاسخ خود را به صورت مکتوب بدهد و از آمادگی عراق برای تعامل با آمریکا به شکلی سازنده فقط درصورت لغو مجازات ها و همچنین لغو ممنوعیت پروازها در شمال وجنوب عراق خبر داد و عزیز از دولت آمریکا خواست تا در امور داخلی عراق دخالت نکند.

این آمریکایی عراق الاصل درادامه شهادت های خود به این مسئله اعتراف کرد که دیداری محرمانه با ژنرال "طاهر حبوش" رئیس سازمان جاسوسی رژیم سابق عراق داشت که درآن زمان پیشنهادی تشویق برانگیزتر از طارق عزیز ارائه داد.

فنسنت تصریح کرد: ژنرال حبوش به وی اطلاع داد که با توجه به حوادث 11 سپتامبر عراق براین باوراست که زمان برای انجام مذاکره با آمریکا بدون شرطی برای حل همه مسائل و مشکلات دوکشور مناسب است.

ژنرال حبوش براین باوربود که عراق هدف بعدی حملات تروریستهای افراطی است و باید آمریکا در مبارزه با این ترویستها همکاری کند. درعین حال این ژنرال عراقی به فنسنت گفت: همه محافل عراقی موظف به هماهنگی با تلاشهای آمریکا برای مبارزه با تروریسم افراطی هستند.

روزنامه الشرق الاوسط درادامه می نویسد: اما ظاهرا این تماسهای محرمانه نیز پاسخ نداد و بعد از دوماه از این تلاشها، بوش عراق را در فهرست کشورهای محور شرارت قرار داد و محاکمه اوسکار وایت 83 ساله که از هفته گذشته آغاز شد، پنهانکاری های زیادی را در روابط آمریکا با عراق در دهه نود برملا می کند. این دادگاه همچنین پیش از این به یک نوار صوتی متعلق به صدام که درآن روابط وایت با دولتش تمجید می کرد، گوش داد.

صدام بامداد روز 30 دسامبرسال 2006 ( 9 دی 85) برابر با عید سعید قربان و برزان و عواد البندر دو نفر از همدستان وی هم در 15 ژانویه(25 دی 85) به دار آویخته شدند.