داريوش مصطفوي: اين بازي مساوي ندارد

داريوش مصطفوي رييس پيشين فدراسيون فوتبال وازجمله بازيكناني كه درهردوتيم استقلال وپرسپوليس سابقه بازي دارد با بابيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: امسال درتيم استقلال سامان وبرنامه ريزي حرف اول را مي زند وپرسپوليس دراين روزها با توجه به شرايط جانبي نتوانسته بدرستي كارخود را انجام دهد ودرمواقعي با بدشانسي نيزروبروبوده است وهردوتيم نيزدرمواردي با بي مهري داوران نيزروبروشده اند اما درمجموع معتقدم اين بازي چيزديگري است.

مصطفوي خاطرنشان كرد: سابقه بازي اين دوتيم به نيم قرن بازمي گردد وبا توجه به اينكه من درهردوتيم بازي كرده ام، ازشرايط روحي دوتيم آگاهي كامل دارم ومي دانم كه بازي زيبايي خواهد شد.

وي ادامه داد: اين بازي حتما گل خواهد داشت وبا نتيجه مساوي به پايان نخواهد رسيد. با نگاهي به رقابتهاي هفته هاي اخيرمي بينيم كه باپيروزي پاس مقابل فولاد استقلال تحريك شده تا صدرنشيني خود را حفظ نمايد. پرسپوليس نيزبازي بااستقلال اهوازرا مساوي كرده وبراي اينكه دركورس قهرماني باقي بماند نيازبه برتري دارد.

مصطفوي درمورد دلايل موفقيت استقلال دراين فصل گفت: دراين زمينه مديريت اميرقلعه نويي بسيارحايزاهميت است. با نگاهي به چند ماه گذشته خواهيد ديد كه تمام انتقادات به اين مربي جوان مي شد، اما حالا اوبهترين مربي ليگ است وتلاش دارد تا باغلبه بر حريف ديرين اين موفقيت را اثبات نمايد. يكي ديگرازدلايل موفقيت اين تيم روابط حسنه اي است كه من ازدوردرنزد بازيكنان وكادر فني مي بينم كه بايد دركنارآن ازسرپرستي بسيارخوب اصغرحاجيلو نيزكه درايجاد همدلي وتفاهم درتيم نقش بسيارموثري دارد، نيزياد نمايم.

رييس پيشين فدراسيون فوتبال درخصوص پرسپوليس تصريح كرد: درپرسپوليس نيزدانستنيهاي فني فراوان بگوويچ وحرف شنوي بازيكنان بزرگي چون دايي وپيرواني ازاونويد بخش نتيجه گيري اين تيم دربازي روزدوشنبه است. استقلال دراين مسابقه براي قهرماني مي جنگد وپرسپوليس براي ماندن دركورس قهرماني.

مصطفوي درپايان افزود: من ازمردم مي خواهم بجاي ديدن اين مسابقه ازتلويزيون به استاديوم بروند تا شاهد ديداري جذاب ازسوي هردوتيم باشند.