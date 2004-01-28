حضور پربار ايران در كنگره جهاني پزشكي- ورزشي

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين كنگره هيات اعزامي كشورمان 24 مقاله علمي، تحقيقاتي درحيطه طب ورزش به حاضران ارائه كرد.

همچنين كشورهاي كانادا، اسپانيا و ايران براي ميزباني كنگره جهاني پزشكي، ورزش درسال 2008 اعلام آمادگي كردند كه درنهايت اسپانيا به سابقه وفعاليت مستمر درحيطه طب ورزشي بعنوان ميزبان برگزيد. پيش ازاين نيزچين بعنوان ميزان اين كنگره درسال 2006 انتخاب شده بود.

دراين همايش اعضاي هيات ايراني ضمن برگزاري جلسه مشترك بااعضاي هيات رييسه فدارسيون جهاني پزشكي- ورزشي، به معرفي توانمندي هاي كشورمان درحيطه طب ورزشي خواستارحمايت بيشترودريافت امكانات درزمينه هاي علمي، آموزشي و تحقيقاتي ازفدراسيونهاي آسيايي وجهاني پزشكي ورزش شدند.